KIEL

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der diesjährige Start verschoben werden. Dafür erweitern die Organisatoren den Kreis der Aktiven: Mitmachen können auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Homeoffice tätig sind. Denn für sie geht es darum, auch bei der Arbeit zu Hause für ausreichend körperliche Bewegung zu sorgen, mobil und gesund zu bleiben. „Viele Menschen haben in Zeiten von Corona das Rad für sich neu entdeckt.

Das ist gut für die Gesundheit und für die Umwelt. Und eine tolle Möglichkeit, um sich fit zu halten. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die jetzt im Homeoffice arbeiten“, so AOK-Landesdirektor Thomas Haeger. „Radfahren ist in der außergewöhnlichen Lebenssituation wie aktuell eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen“, sagt ADFC-Landesvorsitzender Thomas Möller. Außerdem sei man auf dem Rad vergleichsweise geringer Ansteckungsgefahr ausgesetzt – nicht ohne Grund haben WHO und Bundesgesundheitsministerium das Radfahren in der Corona-Krise ausdrücklich empfohlen. Auch Pendler können selbstverständlich gern mitmachen, die das Rad bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle nutzen. Teilnehmen können sowohl Einzelfahrer als auch Radler-Teams mit bis zu vier Personen.

Anzeige

Als Schirmherr der Aktion erinnerte Landes-Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz daran, dass sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt habe, die Förderung des Radfahrens im Rahmen der Radstrategie Schleswig- Holsteins ‚Ab aufs Rad im Echten Norden‘ weiterzuentwickeln. „Wir brauchen eine zukunftsgerichtete Radverkehrspolitik und die geht deutlich über die Förderung der baulichen Infrastruktur hinaus. Wir benötigen vielmehr ein intelligentes System, das die Nutzung des Fahrrades erleichtert und potenziellen Radfahrerinnen und Radfahrern attraktive Anreize zum Auf- und Umsteigen bietet“, so der Minister. ‚Fahrradaktivstes Unternehmen‘ gesucht Neben mehr Gesundheit und Umweltschutz warten auch attraktive Preise, die von Drittfirmen gespendet wurden, auf die Teilnehmer. Darunter sind hochwertige Fahrräder und Fahrradzubehör.

Weitere KN+ Artikel

In Schleswig- Holstein wird als Sonderwettbewerb auch in diesem Jahr erneut das ‚fahrradaktivste Unternehmen‘ im Land zwischen den Meeren gesucht: Wer es seinen Beschäftigten leicht macht, das Rad für den Weg zur Arbeit zu nutzen, erhält einen Extra-Preis in Höhe von 500 Euro für eine fahrradfreundliche Investition wie zum Beispiel einen sicheren und überdachten Fahrrad-Abstellplatz. Die Teilnahmeunterlagen mit dem Aktionskalender sind ab sofort verfügbar. In Corona-Zeiten sollte vorrangig der Download im Internet unter www.mit-dem-rad-zurarbeit.de genutzt werden. Außerdem sind die Unterlagen in jedem AOK-Kundencenter und in den Geschäftsstellen des ADFC erhältlich.

Krankenstand in 2019 leicht gesunken

Der Krankenstand bei den rund 330.000 versicherten Arbeitnehmern der AOK NORDWEST in der Region Schleswig-Holstein ist im Jahr 2019 von 5,6 Prozent auf 5,5 Prozent leicht gesunken. Das geht aus dem aktuellen AOKGesundheitsbericht hervor. Danach verursachten allein Muskel- und Skeletterkrankungen 1,4 Millionen Fehltage. Mit 22,9 Prozent lag deren Anteil an den gesamten Fehltagen an erster Stelle. Es folgten psychische Erkrankungen (13,2 Prozent), Verletzungen (11,0 Prozent) und Atemwegserkrankungen (10,4 Prozent).

Große Unterschiede zwischen den Berufsgruppen Die höchsten Fehlzeiten gab es 2019 in Schleswig-Holstein in den Berufsgruppen Güter- und Warenumschlag (37,0 Tage), Reinigung (33,9 Tage), Kranführer, Aufzugsmaschinisten (30,9 Tage) und bei den Busund Straßenbahnfahrern (30,0). Die niedrigsten Fehlzeiten sind bei Ärzten (6,5 Tage), in der, in der Softwareentwicklung (5,4 Tage) sowie in der Hochschullehre und -forschung (4,7 Tage) festzustellen. Auffällig ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen Krankenstand und Lebensalter: Liegt der Krankenstand bei Arbeitnehmern bis zum 35. Lebensjahr zwischen 3,4 und fast vier Prozent, steigt er mit zunehmenden Alter kontinuierlich auf auf 10,3 Prozent in der Altersruppe der 60- bis 64-Jährigen an.

AOK warnt vor Magen- Darm-Infektionen

Grillen im eigenen Garten hat in Schleswig-Holstein in Zeiten von Corona Hochkonjunktur. Doch mit der Grillsaison steigt auch die Gefahr, an Magen-Darm-Infektionen zu erkranken, die vor allem durch Grillen von rohem Geflügelfleisch entstehen können. 350 Erkrankungen an Salmonellose und fast 2.300 Fälle von Campylobacter- Enteritiden wurden allein im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein gemeldet.Das teilt die AOK NORDWEST mit.

Beide Keime sind typische Krankheitserreger, die sich hauptsächlich in Fleisch und Produkten aus rohen Eiern befinden und teils heftige Durchfallerkrankungen, Fieber und Erbrechen auslösen können. „Damit der Grillgenuss nicht krank macht, sollte das Grillgut stets gut durchgegart sein und wichtige Hygieneregeln beim Umgang mit Lebensmitteln beachtet werden", so AOK-Vorstandschef Tom Ackermann.