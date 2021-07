Immer mehr Videosprechstunden in Schleswig-Holstein durch Corona-Pandemie

Kiel. Durch die Corona-Pandemie sind in Schleswig-Holstein Videosprechstunden weiter auf dem Vormarsch. Das belegt eine aktuelle Auswertung der AOK NORDWEST. Danach nutzten im vergangenen Jahres insgesamt 9.636 Versicherte der AOK NORDWEST in Schleswig-Holstein die Möglichkeit der digitalen Kontaktaufnahme mit ihrem Arzt. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es gerade einmal sieben AOK-Versicherte. "Angesichts der Infektionsgefahr mit COVID-19 konsultieren immer mehr Patientinnen und Patienten ihren Arzt digital per Video. Auch immer mehr Ärzte greifen zur Kamera und bieten Videosprechstunden an. Durch die Corona-Pandemie erfährt die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen riesengroßen Schub", sagt AOK-Vorstandsvorsitzender Tom Ackermann.