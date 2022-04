Kompetenz im Team – und mit Herz

Bei Herzerkrankungen ist zunächst die Kardiologie gefordert, oft aber auch die Herzchirurgie und damit verbunden die Anästhesiologie. Je nach konkretem Fall können aber auch viele andere Fachrichtungen hineinspielen, etwa die Angiologie, die sich mit Gefäßerkrankungen befasst, die Gefäßchirurgie sowie die Intensivmedizin. „Nicht zuletzt gehört der Patient oder die Patientin selbst ins Team“, betont Prof. Derk Frank, kommissarischer Leiter der Klinik für Innere Medizin III. Unter dem Stichwort

„Shared Decision Making“ wirken die Betroffenen als Fachleute in eigener Sache mit, um gemeinsam mit der ärztlichen Seite zu beraten, was in ihrer ganz individuellen Situation die beste Vorgehensweise sein könnte. „Das erweist sich immer wieder als sehr sinnvoll“, ordnet Prof. Frank die Effekte dieser ganzheitlichen Herangehensweise ein. Und ergänzt, dass solche Beteiligung nur dann Sinn macht, wenn die Betroffenen dank guter und verständlicher Informationen zu „mündigen Patientinnen und Patienten werden“.

Interdisziplinär arbeitet das Heart Team oft auch am Untersuchungsbeziehungsweise OP-Tisch. Automatisch wirken dann verschiedene ärztliche Kräfte Hand in Hand, um den Erkrankten bei möglichst geringen Belastungen möglichst wirksame Hilfe zukommen zu lassen. Zudem wirkt diese Vorgehensweise gleichsam als Versicherung: Sollten sich bei einem kathetergetützten Eingriff wider Erwarten doch größere Komplikationen ergeben, stehen die Fachleute von der Anästhesiologie und Chirurgie mit ergänzender Kompetenz und Technik parat.

Kathetergestützte Therapien, also die Behandlung durch winzige „Eingri skanäle“, bieten betagten Patientinnen und Patienten große Vorteile: Sie minimieren die Risiken des Eingri s und verkürzen die Behandlungsdauer im Krankenhaus wesentlich.

Geht es dagegen um längerfristig zu treffende strategische Entscheidungen, wird im vor etwa zehn Jahren auf den Weg gebrachten Heart Team des UKSH selbstverständlich auch mal kontrovers diskutiert. „Das ist normal, denn die einzelnen Kolleginnen oder Kollegen bringen ja ihre eigene Perspektive mit ein“, sagt Prof. Frank, der das Klima bei solchen Besprechungen stets als sehr zugewandt erlebt: „Am Anfang musste es sich vielleicht etwas zurechtruckeln, aber wir haben längst alle begriffen, dass es nicht um uns geht, sondern darum, kranken Menschen so gut wie möglich zu helfen.“ Was tatsächlich die beste Lösung ist, liegt durchaus nicht immer auf der Hand. Ein Beispiel ist laut Prof. Frank die mit dem Alter recht häufig auftretende Aortenklappenstenose. Die Aortenklappe ist eine von insgesamt vier Herzklappen im Körper und sitzt zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader (Aorta). Mit jedem Herzschlag lässt diese Klappe wie ein Auslassventil sauerstoffreiches Blut nur in Richtung Aorta fließen und schließt sich in der Zwischenzeit, um den Rückfluss von Blut in die Herzkammer zu verhindern. Durch ganz überwiegend altersbedingte Ablagerungen von Kalk, Cholesterin und Entzündungszellen in der Aortenklappe kommt es zu Verengungen, sodass sich der Blutfluss verlangsamt. Das wiederum belastet den Herzmuskel, dessen Pumpleistung daraufhin nachlässt, sodass das Herz insgesamt geschwächt wird.

Abhilfe ist entweder auf chirurgischem Weg oder durch ein kathetergestütztes Verfahren möglich.

So oder so wird laut Prof. Frank eine neue Aortenklappe eingesetzt, die heutzutage in den weitaus meisten Fällen aus organischem Gewebe besteht. „Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile“, erklärt der Fachmann. Ein kathetergestützter Eingriff ist ganz ohne Vollnarkose bei örtlicher Betäubung möglich, sodass die derart Behandelten wieder schnell auf den Beinen sind und zum Beispiel auch das Risiko von schweren Blutungen geringer ist. Die alte Klappe bleibt bei diesem Verfahren erhalten, denn am daran haftenden Kalk wird die neue Prothese befestigt. „Das funktioniert verblüffend gut“, betont Prof. Frank und fügt hinzu, dass diese Technik inzwischen deutlich am häufigsten angewandt wird.

Bei diesem auch TAVI (englisch: Transcatheter Aortic Valve Implantation) genannten Verfahren wird die neue Herzklappe zunächst auf einen speziellen Katheter aufgebracht und über verschiedene Zugangswege, die nur einen kleinen Schnitt benötigen, in die verengte Herzklappe geschoben. Als Zugang wird dabei meistens die Leistenarterie gewählt. Der Vorgang an sich gilt als absolut bewährt, was fehlt, sind jedoch die Langzeiterfahrungen. Der französische Kardiologe Alain Cribier wandte die Technik vor 20 Jahren erstmals bei einem Erwachsenen an, bis zur Anwendung im breiteren Umfang dauerte es naturgemäß, und somit lässt sich nicht genau sagen, wie es um die eingesetzten Klappen über große Zeiträume hinweg aussieht.

Prof. Derk Frank ist kommissarischer Leiter der Klinik für Innere Medizin III am UKSH.

Bei jüngeren Betroffenen – was in diesem Fall ein Alter von 50+ bedeutet – setzt die Medizin deshalb nach wie vor auf die für ihre guten Langzeitergebnisse bekannte klassische Herzchirurgie. Dabei wird in der Regel der Brustkorb – teilweise auch über einen minimal-invasiven Zugang – geöffnet und die Patientin oder der Patient von einer Herz- Lungen-Maschine am Leben gehalten. „Ein Eingriff, der ebenfalls nicht ohne Risiken ist“, weiß Prof. Derk Frank und hebt hervor, dass umfassende Abwägungsprozesse über die Disziplinen hinweg umso wichtiger sind. Das Wissen ums Herz und die Therapie seiner Störungen nimmt indes stetig zu. Auch dank der Forschungstätigkeit des UKSH, speziell mit seiner Klinik für Innere Medizin III und der von Prof. Jochen Cremer geleiteten Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie. Seit 2017 sind beide Kliniken Studienzentrum einer großen, multizentrischen Studie, die unter dem Namen DEDICATE unter anderem genauere Aussagen zur Langzeithaltbarkeit von Aortenklappen ermöglichen soll. 702 kathetergestützt und ebenfalls 702 chirurgisch behandelte Personen werden dabei nach aktuellen wissenschaftlichen Kriterien miteinander verglichen, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern über fünf Jahre hinweg. Abschließende Aussagen sind deshalb noch nicht möglich, Prof. Frank kann sich jedoch vorstellen, dass der Trend weitergeht, wonach sich die Beständigkeit der TAVI-Technik dem chirurgischen Verfahren annähert. Trotzdem gilt einstweilen immer noch, dass unter 75-Jährige mit geringem Komplikationsrisiko in der Regel nach wie vor auf chirurgischem Weg zu einer neuen Herzklappe kommen.

Überhaupt ist es ja der Grundgedanke des Heart Teams, dass sich Kardiologie, Herzchirurgie und andere Disziplinen ergänzen. Wer zum Beispiel mit Mitte 50 eine chirurgisch eingesetzte Klappe bekommt, erhält 15 oder 20 Jahre später möglicherweise kathetergestützten Ersatz, weil die individuelle Situation dann schon wegen des Alters eine ganz andere ist.

Von der Sache her haben die Teilbereiche der Herzmedizin sowieso ihre jeweiligen Stärken. Die von Prof. Derk Frank geleitete Klinik für Innere Medizin III hat unter anderem ihre Schwerpunkte in der Diagnose und Therapie von Herzklappenerkrankungen, die zu den strukturellen Herzerkrankungen gehören. Koronare Herzerkrankungen sowie Herzrhythmusstörungen gehören ebenfalls dazu. „Darüber hinaus ist am UKSH die Behandlung von Herzerkrankungen in der ganzen Tiefe möglich“, betont Prof Frank. Die Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie unter Regie von Prof. Jochen Cremer, die Experimentelle Herzchirurgie, für die Prof. Dr. Georg Lutter verantwortlich ist, und ebenso die Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie (Prof. Anselm Uebing) sowie die Klink für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin mit ihrem kommissarischen Leiter Prof. Markus Steinfath decken in der Tat praktisch das gesamte Spektrum der Erkrankungen des Herzens ab.

Auch zum Beispiel bei der oftmals ebenfalls mit höherem Lebensalter verbundenen Herzinsuffizienz ist interdisziplinäres Denken und Handeln wichtiger denn je. Das UKSH ist ein zertifiziertes Zentrum dafür und dank derart vereinter Bemühungen immer wieder in der Lage, selbst schwere Fälle erfolgreich zu behandeln. Das nicht zuletzt deshalb, weil von der medikamentösen Behandlung bis hin zur Herztransplantation oder Kunstherz-Implantation alle Möglichkeiten geboten werden können, die der heutige Stand von Wissenschaft und Medizintechnik zu bieten hat.

„In allen Häusern gibt es einen hohen Spezialisierungsgrad, und das ist auch gut so“, fasst Prof. Derk Frank zusammen. Wirklich gut im Sinne der Erkrankten wird es, wenn darüber hinaus bei aller Spezialisierung aktiv der Dialog gepflegt wird. Ähnlich wie in der Onkologie entwickle sich deshalb auch in der Kardiologie und den verwandten Disziplinen der Trend hin zur personalisierten Medizin: „Möglich ist vieles und immer mehr, was aber für den einzelnen Menschen das Beste ist, das müssen wir gemeinsam klären.“

Text: Martin Geist

Fotos: UKSH

Klinik für Innere Medizin III mit den Schwerpunkten Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin

Arnold-Heller-Straße 3, Haus K3

24105 Kiel