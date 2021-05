Kiel

Und auch Menschen, die im Homeoffice arbeiten, können mitmachen. Denn gerade für sie geht es darum, durch regelmäßige körperliche Bewegung ihre Fitness zu steigern, mobil und nicht zuletzt in guter Stimmung zu bleiben. "Fahrradfahren boomt nicht nur wegen oder seit der Corona-Pandemie. Das Fahrrad steht seit langem für ein kostengünstiges Verkehrsmittel, das dazu noch klimafreundlich ist. Und das ist gut für die Gesundheit der Menschen und für die Umwelt. Umso besser, dass alle im Homeoffice Tätigen damit ebenfalls eine wunderbare Möglichkeit haben, sich fit zu halten", so AOK-Landesdirektorin Iris Kröner.

"Die Aktion -Mit dem Rad zur Arbeit- bietet auch Neulingen die perfekte Gelegenheit, geeignete Wege in der Umgebung und auf dem Weg zur Arbeit zu erkunden. Die Teambildung stärkt die Motivation zusätzlich", sagt ADFC-Landesvorsitzender Thomas Möller

Auch Pendler können selbstverständlich gern mitmachen, die das Rad bis zur Bus- oder Bahn-haltestelle nutzen. Teilnehmen können sowohl Einzelfahrer als auch Radler-Teams, die mit "Corona-Abstand" und bis zu vier Personen fahren. "Fitness und Immunsystem werden bereits durch eine halbe Stunde Bewegung am Tag gesteigert und unterstützt. Das ist nicht nur, aber besonders in Corona-Zeiten wichtig", so Kröner.

Als Schirmherr der Aktion erinnerte Landes-Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz daran, dass die Landesregierung mit der "Radstrategie Schleswig-Holstein 2030" die Grundlage für die zu-künftige Entwicklung des Radverkehrs in Schleswig-Holstein gelegt habe. "Wir benötigen ein insgesamt intelligentes System, das die Nutzung des Fahrrades erleichtert und attraktive Anreize zum Auf- und Umsteigen für potenzielle Radfahrerinnen und Radfahrer bietet", so der Minister.

"Fahrradaktivstes Unternehmen" gesucht

Neben mehr Gesundheit und Umweltschutz warten auch attraktive Preise, die von Drittfirmen gespendet wurden, auf die Teilnehmer. Darunter sind hochwertige Fahrräder und Fahrradzube-hör. Als Sonderwettbewerb wird auch in diesem Jahr erneut das "fahrradaktivste Unternehmen" im Land zwischen den Meeren gesucht: Wer es seinen Beschäftigten leicht macht, das Rad für den Weg zur Arbeit zu nutzen, erhält einen Extra-Preis in Höhe von 500 Euro für eine fahrrad-freundliche Investition. Die Teilnahmeunterlagen mit dem Aktionskalender können ab sofort im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de genutzt werden.