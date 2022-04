Pneumologie: So wichtig wie die Luft zum Atmen

Chronische Krankheiten wie Asthma, Lungenentzündungen, die Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung COPD oder Karzinome: Die Leiden der Lunge weisen – ganz abgesehen von der immer noch nicht ausgestandenen COVID-19-Problematik – viele Erscheinungsformen auf. Zudem sieht es danach aus, dass die Zahl der Betroffenen in Zukunft noch steigen wird. „Viele Lungenerkrankungen machen sich erst mit dem Alter bemerkbar, sodass wir schon aus demographischen Gründen mit einer Zunahme von Patientinnen und Patienten rechnen müssen“, erläutert Prof. Jan Heyckendorf, kommissarischer Direktor der Leibnitz Lungenklinik am UKSH.

Forschung und Therapie Hand in Hand

Prof. Heyckendorf ist erst seit wenigen Monaten an Bord des UKSH und war zuvor am Forschungszentrum Borstel (FZB) tätig. Das ist kein Zufall, denn zukünftig will das international anerkannte Forschungszentrum Borstel eine enge klinische Kooperation mit der Pneumologie und Infektiologie am UKSH eingehen. Das UKSH, die CAU und das FZB haben zusammen eine Interessensbekundung unterzeichnet, die Pneumologie und Infektiologie am UKSH zukünftig unter dem Namen Leibniz Lungenklinik zu führen.

Grundlagenforschung mit Nähe zum Krankenbett, das soll dank dieser Kooperation weiterhin und sogar noch wirkungsvoller als zuvor möglich sein. Und Prof. Heyckendorf ist überzeugt, dass dies gelingt. „Die Voraussetzungen für eine klinische Anbindung sind optimal“, betont er und verweist unter anderem auf das sehr hohe Aufkommen an Behandlungsbedürftigen der Kieler Pneumologie. „Die neue Leibniz Lungenklinik soll zukünftig gleichermaßen für die Krankenversorgung mit modernster Diagnostik und Therapie wie für die Erforschung von Lungenerkrankungen stehen“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, CEO des UKSH. Der an der Klinik für Innere Medizin I angedockte pneumologische Schwerpunkt widmet sich auf breiter Ebene den durch Infektionen hervorgerufenen Erkrankungen wie Lungenentzündung, Asthma oder der Tuberkulose, aber auch der Diagnose und Behandlung von Karzinomen oder der Chronisch Obstruktiven Lungenerkrankung COPD, die meist als Spätfolge des Rauchens das Atmen immer schwerer macht. Oft ist die Pneumologie der Kieler Universitätsmedizin dann gefragt, wenn es um besonders schwere oder komplexe Leiden geht – oder um eher seltene wie Sarkoidose, Lungenfibrose, Lungenemphysem oder Lungenhochdruck. Gerade die Diagnose ist deshalb von entscheidender Bedeutung. „Um herauszufinden, was hinter dem Problem einer Patientin oder eines Patienten steckt, steht uns das gesamte Spektrum der modernen Medizin zur Verfügung“, betont Prof. Heyckendorf, dass das Ziel einer exzellenten Versorgung schon ganz am Anfang greift.

Prof. Jan Heyckendorf ist kommissarischer Direktor der Leibnitz Lungenklinik am UKSH.

Das Atmen neu erlernen

Ein ebenso besonderer wie wichtiger Bereich der Pneumologie ist die Weaning-Station des UKSH am Standort Kiel. Weaning bedeutet Beatmungsentwöhnung und beschreibt die Aufgabe, Menschen, die künstlich beatmet werden mussten, wieder an ein Leben ohne Maschine heranzuführen. Egal welches Leiden jeweils zugrunde liegt, immer streben die Fachleute der aktuell sechs Plätze umfassenden Station eine strukturierte Entwöhnung nach speziell entwickelten und im Lauf der Zeit stetig verfeinerten Standards an.

Spezialisierte und ständig weiterqualifizierte Pflegekräfte befinden sich im Team, dazu Fachleute für Atmungstherapie, Physiotherapie sowie Ärztinnen oder Ärzte, die mit den Facetten des menschlichen Atmungsverhaltens vertraut sind. Manchmal dauert es Monate, ehe Patientinnen oder Patienten die Weaning- Station des UKSH verlassen können, manchmal gelingt die Entwöhnung auch nur teilweise. „Trotzdem kann selbst dann die Lebensqualität der Betroffenen sehr häufig massiv verbessert werden“, stellt Heyckendorf klar. Wenn es gelingt, dass eine Person nur noch nachts auf eine Atemmaske angewiesen ist, statt 24 Stunden am Tag künstlich mit Luft versorgt werden zu müssen, bedeutet schon das nach seiner Erfahrung einen enormen Fortschritt. Seit dem Jahr 2013 wurden auf der Weaning-Station bereits 2000 Patientinnen und Patienten überwiegend erfolgreich behandelt, auch weil im Anschluss von der Tagesklinik über spezielle Sprechstunden bis hin zum Sozialdienst ein breites Angebot zur Nachsorge aufgebaut worden ist.

Diagnose und Therapie zugleich

Zusammenarbeit über die Grenzen der einzelnen Disziplinen hinaus prägt in vielen anderen Bereichen die Arbeit der Pneumologie. Atemtherapie, Endoskopie, Physiotherapie, bildgebende Diagnostik sowie die Unterstützung weiterer Kliniken des UKSH gehören zum Standard. Die damit gewährleistete Kontinuität in der lungenärztlichen Patientenversorgung ist auch für die klinische Forschung in Borstel essenziell und bildet die Grundlage der Zusammenarbeit mit dem UKSH. Immer wieder überschneiden sich die Grenzen zwischen Forschung und Behandlung im medizinischen Alltag ohnehin. Etwa bei der Endoskopie, die es ermöglicht, diagnostisch und zugleich therapeutisch einzugreifen. Dies ist zum Beispiel bei der Diagnostik von Lungenkrebs der Fall. Hier werden mit Zangen oder mithilfe von Ultraschallgeräten Herde in oder an der Lunge biopsiert. Auch kann man mittels moderner Techniken ausgewählten Patienten mit einem Lungenemphysem helfen. Das geschieht beispielsweise über den Einbau von kleinen Ventilen, die helfen, die Überblähung des geschädigten Lungengewebes zu ermöglichen.

Damit bekommen die gesunden Lungenblasen mehr Platz, und das Atmen fällt wieder leichter. Angewandt wird diese Methode besonders bei schwerer COPD.

COVID-19 ist unterdessen in mehrfacher Hinsicht ein Thema für die Pneumologie. Erkrankte werden in eigenen Betten dieser Abteilung betreut, in sehr schweren Fällen gemeinsam mit Fachleuten anderer Disziplinen auf der Intensivstation, aber auch in den einzelnen Kliniken des UKSH, sofern dies möglich und vertretbar ist. Die Lagebeurteilung von Prof. Heyckendorf und seinem Team lässt dabei an Eindringlichkeit nichts zu wünschen übrig: „Die Situation ist nach wie vor ernst, Corona ist noch lange nicht ausgestanden.“

Norbert Krause hat eine schwere Covid-Infektion überstanden. Tom Miethbauer (links) und Hannah Baillie sind spezialisierte Atmungstherapeuten und unterstützen Patienten wie ihn auf dem Weg zurück zu einem Leben ohne Beatmungsmaschine. Quelle: UKSH

Engagierte Kräfte sehr willkommen

Gutes Personal in der Pflege ist begehrt. Nicht anders verhält sich das in der Leibniz Lungenklinik des UKSH, die nach Überzeugung von Prof. Jan Heyckendorf in vielerlei Hinsicht punkten kann. „Arbeitszufriedenheit ist uns ein besonderes Anliegen“, sagt der Arzt und betont: „Die Kolleginnen und Kollegen der Pflege, der Physiotherapie, der Atemtherapie und weitere Fachleute setzen Hand in Hand und auf Augenhöhe mit dem ärztlichen Dienst ihre Expertise für den Behandlungserfolg der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten ein.“ Hinzu kommt ein weiteres Plus: Das Tätigkeitsspektrum in der Pneumologie ist äußerst vielfältig. Klassische pflegerische Arbeit muss getan werden, es gibt aber auch zahlreiche technisch anspruchsvolle Aufgaben, die spezielle Zusatzqualifikationen erfordern. Insofern bietet dieser Bereich der Medizin gerade für Frauen und Männer, die gerne Neues lernen wollen und sich für die technischen Seiten der Medizin interessieren, ein spannendes Arbeitsfeld. Geregelte Arbeitszeiten, breite Möglichkeiten zur Fortbildung und ein freundliches Klima, all das gehört ohnehin zu den Standards der Klinik, die aktuell keineswegs an gravierendem Personalmangel leidet. In der Perspektive sieht das aber anders aus. Wegen des geplanten Ausbaus der Kapazitäten suchen die Pneumologie und die Leibniz Lungenklinik nach engagierten Kräften in der Pflege und genauso in der Therapie. Was der Chef dabei sicher versprechen kann: „Langweilig wird es nie, und man erfährt immer wieder, wie wertvoll und wichtig diese Arbeit ist.“

Gutes für die Lunge tun

Besser als die beste Klinik ist indes immer noch ein Gesundheitszustand, der eine Behandlung erst gar nicht erforderlich macht. Das Sinnvollste, was ein Mensch für seine Lunge tun kann, ist nach tiefer Überzeugung von Prof. Heyckendorf und seinem Team, nicht zu rauchen beziehungsweise auf der Stelle damit aufzuhören. „Das lohnt sich in jedem Alter“, versichert der Arzt. Zutreffend ist das nach seinen Angaben selbst bei bereits diagnostiziertem Lungenkrebs, weil die Therapie ohne Rauch erheblich besser anschlägt. Kostenlose Entwöhnungskurse bietet übrigens auch das UKSH an. Regelmäßige Bewegung und gerade auch im fortgeschrittenen Alter in Gang bleiben, das dankt die Lunge ebenfalls. Geschehen sollte das nach Möglichkeit in sauberer Luft und nicht gerade an vielbefahrenen Straßen. Teilweise unterschätzt werden schließlich die Gefahren durch Allergien oder Unverträglichkeiten im beruflichen Umfeld. Wer beispielsweise mit Tieren oder mit Blumen zu tun hat, kann sich bei entsprechender Veranlagung erhebliche Lungenbeschwerden durch biologische Stoffe zuziehen, sodass es sich im Zweifel allemal empfiehlt, frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen. Auch für solche Fälle bietet das UKSH spezielle Sprechstunden in seinen Ambulanzen an.

Text: Martin Geist

Fotos: UKSH

Pneumologie / Pulmologie

Klinik Leibniz Lungenklinik

für Innere Medizin I Kiel

www.uksh.de/innere1-kiel/Klinikschwerpunkte/Pneumologie