Vernetzt und kompetent im Kampf gegen den Krebs

Exzellenz in Sachen Onkologie hat Tradition am UKSH. Mitunter ist sie auch an Namen festzumachen: Prof. von Bubnoff etwa erhielt im Jahr 2021 zusammen mit seinem Freiburger Kollegen Prof. Robert Zeiser den Deutschen Krebspreis, der als eine der höchsten Auszeichnungen in der Onkologie gilt. Im speziellen Fall würdigt der Preis die Bemühungen des Duos um ein neues Verfahren in der Behandlung der sogenannten Graft-versus-Host-Erkrankung, die oft nach einer Stammzelltransplantation bei akuter Leukämie auftritt und schwere Komplikationen verursacht.

Allein dieses Beispiel zeigt, wie umfassend vernetzt das Thema Onkologie inhaltlich wie auch räumlich ausgerichtet ist. Und genau dieser Erkenntnis folgt das Mitte 2021 gegründete UCCSH. „Innovativ und nach dem neuesten Stand der Wissenschaft“ soll unter diesem organisatorischen Dach agiert werden, um tatsächlich jeder und jedem Betroffenen so umfassend zu helfen wie irgend möglich, erläutert Prof. von Bubnoff, der als Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie am UKSH in Lübeck Verantwortung trägt.

Ebenfalls zum Vorstand des neuen Universitären Krebszentrums gehören Prof. Claudia Baldus, Prodekanin und Direktorin der Klinik für Innere Medizin II für Hämatologie und Onkologie am UKSH in Kiel und ihre Kollegin Prof. Anne Letsch, Leitung der Internistischen Onkologie und des Onkologischen Zentrums in Kiel. Gemeinsam mit Dr. Thorsten Schweizer, der als Geschäftsführer vor allem koordinatorische Aufgaben hat, bilden die beiden Ärztinnen und der Arzt das gut eingespielte Team des UCCSH-Vorstands.

Prof. Nikolas von Bubnoff ist Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie am UKSH in Lübeck.

Von der Grundlagenforschung zum Krankenbett

Wichtiger als die Funktionen sind natürlich die Inhalte, die einerseits so vielfältig sind wie die Facetten der Krankheit Krebs, und sich andererseits dennoch als zentrale Anliegen formulieren lassen. „Ein besonderes Anliegen des UCCSH ist es, die Verbindung aus klinischer Forschung und Grundlagenforschung zu optimieren und so neue Ansätze in der Krebstherapie für Patientinnen und Patienten rasch verfügbar zu machen“, nennt Prof. Claudia Baldus den vielleicht wichtigsten Oberbegriff. Damit dieses Anliegen gelebt wird, befördert das UCCSH gemeinsame Studienstrategien und schafft unter anderem ein Register,das die für Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen verfügbaren Studien erfasst und diese Daten übersichtlich und leicht verständlich sowohl den behandelnden Ärztinnen und Ärzten als auch den Betroffenen überall in Schleswig-Holstein zur Verfügung stellt. Verbunden ist das Register mit einer Online- Suchfunktion (https://www.quickqueck.de), mit der auch außerhalb des UKSH die aktuell laufenden Studien leicht zu finden sind. „Das kann für die Auswahl der am besten geeigneten Therapie eine unglaubliche Hilfe sein“, betont Prof. Anne Letsch und denkt dabei vor allem an spezielle Studien, die sich mit teils sehr seltenen oder weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen beschäftigen. „Im therapeutischen Alltag muss man erst einmal wissen, dass es solche Studien gibt und welche Patientinnen und Patienten dafür möglicherweise geeignet sind“, verweist sie auf den Wert einer solchen Studiendatenbank.

Prof. Anne Letsch hat die Leitung der Internistischen Onkologie und des Onkologischen Zentrums in Kiel inne.

Kooperation mit Hamburg bringt weitere Impulse

Um besonders für seltene Erkrankungssituationen mehr Synergien zu schaffen sowie Aktivitäten zu bündeln und zu verstärken, steht das UCCSH bereits in engem Austausch mit dem UCCH, dem Universitären Cancer Center Hamburg. Gemeinsam wollen das seit Jahren als CCC etablierte UCCH und das UCCSH 2024 einen Antrag als Comprehensive Cancer Center (CCC) Nord – Hamburg Schleswig-Holstein stellen und so die Anerkennung als von der Deutschen Krebshilfe gefördertes Universitäres CCC-Konsortium erreichen. Bis dahin sind noch etliche Entwicklungs- und Harmonisierungsschritte notwendig. Fest steht aber laut Prof. von Bubnoff, dass eine „sehr, sehr wichtige Entwicklung“ im Gange ist. Immerhin erfasse man damit eine Großregion mit sieben Millionen Menschen und schaffe eine Forschungsund Therapielandschaft, die „erheblich mehr als die Summe der Einzelteile“ bedeutet. Ähnlich gilt das fürs Grundkonstrukt, das im UCCSH steckt. Inzwischen wurde ein Netzwerk geknüpft, das von der Ärztekammer Schleswig-Holstein bis hin zu den schleswig-holsteinischen Landesministerien und zur Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft reicht und viele Kooperationen mit Praxen, Praxiszentren und nichtuniversitären Kliniken in einem Netzwerk bündelt. Um sich bei aller Vielfalt in eine gemeinsame Richtung zu entwickeln, hat vor wenigen Tagen der UCCSH-Netzwerkbeirat seine Arbeit aufgenommen. Seine Aufgabe: das Große und Ganze im Auge behalten und auch die Philosophie leben, dass es nicht darum geht, in Konkurrenz zu treten, sondern sich komplementär für schwerkranke Menschen ins Zeug zu legen.

Angesichts der Dynamik, die das bald auch mit Hamburg vereinte UCCSH entfaltet, spürt Prof. Nikolas von Bubnoff eine regelrechte Aufbruchstimmung. „Es macht allen Beteiligten sehr viel Spaß“, freut er sich ist überzeugt davon, dass davon nicht zuletzt die Patientinnen und Patienten profitieren.

Stärken an beiden Standorten des UKSH

Ein großes Stichwort dazu lautet translationale Medizin und meint die Übertragung der Erkenntnisse aus der Forschung in klinische Studien und letztlich in die Praxis. „Je schneller und zuverlässiger das funktioniert, desto mehr nutzt es den an Krebs Erkrankten“, erklärt Prof. Anne Letsch. Durch die nie dagewesene Transparenz und Koordination der Aktivitäten Einzelner unterm Dach des UCCSH sei es beispielsweise besser denn je möglich, neue Therapien zu entwickeln, die größere Aussichten versprechen als die Standardbehandlung. Besondere Stärken weist das UKSH dabei in Lübeck wie in Kiel auf. Ein Schwerpunkt in Kiel liegt in der Krebsimmuntherapie, erläutert Prof. Letsch, und erklärt das Besondere dieser Therapie nämlich das körpereigene Immunsystem gegen Krebszellen zu aktivieren und somit dieses selbst als Therapie einzusetzen. Besonders vielversprechend ist dabei die zelluläre Immuntherapie, die außerhalb des Körpers modifizierte körpereigene Zellen – die CAR-T-Zellen – als Waffen gegen den Krebs einsetzt. Angewandt wird diese Technik auf diesem Campus seit Sommer 2019 bei bestimmten B-Zell-Leukämien oder -Lymphomen und neuerdings auch bei Myelomen, die das blutbildende System befallen. Die bisherigen Erfahrungen mit dieser sehr teuren Therapie sind nach Einschätzung von Prof. Baldus recht positiv, als große Herausforderung erweist es sich aber, im Vorfeld diejenigen Erkrankten zu identifizieren, die tatsächlich besonders gut darauf ansprechen. Nötig ist weitere Forschung und mehr Erfahrung, mithin also genau das, wofür das UCCSH steht. Entsprechende Mühen könnten sich jedoch lohnen, meint die Fachfrau und spricht von einem „sehr spannenden Feld“, das eines Tages nicht nur für die Therapie von Krebs, sondern auch für andere entzündliche Erkrankungen große Fortschritte bringen könnte.

Prof. Claudia Baldus ist Prodekanin und Direktorin der Klinik für Innere Medizin II für Hämatologie und Onkologie am UKSH in Kiel.

Krebszellen ganz genau entschlüsseln

Differenziert in speziellen Bereichen, aber einheitlich in den Grundsätzen, auch das ist ein Grundsatz des UCCSH. Alle Beteiligten verpflichten sich zum Prinzip der leitliniengerechten Therapie, damit die Erkrankten unabhängig von ihrem Wohnort auf dieselben Standards vertrauen können. Das schließt natürlich nicht aus, dass bestimmte Behandlungen in einem dafür besonders qualifizierten Zentrum vorgenommen werden, die weitere Betreuung kann dann aber im vertrauten Umfeld stattfinden. Ein Beispiel für Behandlungen, die nur in bestimmten Einrichtungen möglich sind, ist die in Kiel praktizierte zelluläre Immuntherapie, ein anderes die Präzisionsonkologie, die ein Markenzeichen des Campus Lübeck ist. Bei der Präzisionsonkologie geht es im Kern darum, die vom Krebs befallenen Zellen umfassend genetisch zu sequenzieren, also ihren Bauplan zu entschlüsseln. Hat man es mit Mutationen zu tun oder zeigen sich bestimmte Signalwege, die hinter ungebremster Zellvermehrung stecken? Solche Fragen sollen dabei beantwortet werden, erläutert Prof. von Bubnoff, nach dessen Einschätzung in etwa 80 Prozent der auf diese Weise analysierten Fälle individuelle Therapieempfehlungen herauskommen. Das eröffnet neue Therapiemöglichkeiten gerade für Patienten mit eingeschränkten Behandlungsoptionen oder seltenen Tumoren. Wichtig, so von Bubnoff, sei die Einbindung dieser Aktivität in ein umfassendes Beratungsangebot für die Betroffenen und das behandelnde ärztliche Personal, sodass die individuellen Therapiekonzepte auch umgesetzt und begleitet werden können.

Der ganze Mensch im Mittelpunkt

Erfreulich ist dabei, dass trotz der noch jungen Geschichte des UCCSH inzwischen ein Viertel der Erkrankten auf Empfehlung von Kooperationspartnern außerhalb der beiden Standorte des Uniklinikums kommen. Die Vernetzung funktioniert also, zumal es kaum praktische Hürden gibt und oft Therapien nur am UCCSH empfohlen oder begonnen werden und danach wohnortnah vorgenommen werden können. Individuell und zugleich gestützt auf eine bundesweite Datenbasis – so agiert das nationale Netzwerk Genomische Medizin (nNGM) als Beispiel für zukunftsweisende Konzepte in der Onkologie. Auch das UCCSH ist seit kurzem ein nNGM-Netzwerkzentrum. Mithilfe breiter molekularer Diagnostik soll dabei Lungenkrebs so genau wie möglich diagnostiziert werden, um daraus wiederum Empfehlungen zur Therapie abzuleiten.

Große und nach einheitlichen Kriterien erstellte Datensätze erlauben es dann zum Beispiel, auch bei sehr seltenen Formen dieser Erkrankung, von Erfahrungen anderer zu profitieren und die bestmögliche Behandlung zu erreichen, erklärt Prof. Letsch. Bei aller Bedeutung der medizinischen Therapie und Diagnostik rückt das UCCSH zugleich den ganzen Menschen in den Blickpunkt. Der Sozialdienst, Physiotherapie, Sport- und Bewegungstherapie, Ernährungsberatung, psychologische Unterstützung und viele weitere Angebote innerhalb des UCCSH und des Netzwerks sollen dazu beitragen, „dass Menschen mit dieser Erkrankung gut leben können“, formuliert die Ärztin aus Kiel das große Anliegen.

Und die Verantwortlichen beider Standorte sind froh, dass dieses Ziel – trotz des noch lange nicht gewonnenen Kampfes gegen den Krebs – immer besser erreicht werden kann.

Text: Martin Geist

Fotos: UKSH

