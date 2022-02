Kiel

24 Monate dauert das sogenannte Volontariat, also die vergütete Ausbildung zur Redakteurin oder zum Redakteur. Start ist am 1. September im Madsack-Medien-Campus in Hannover.

Die ersten vier Wochen gehören der Schulung aller Neueinsteigenden. Du recherchierst und schreibst Nachrichten, versuchst dich an Reportagen und übst Interviews sowie Porträts. Auch Presseethik und Presserecht spielen dabei eine wichtige Rolle. Zudem erhältst du einen ersten Einblick in das multimediale Arbeiten. Social Media, SEO, Podcast und Video drehen gehören mittlerweile zum Alltag. Erfahrene Trainerinnen und Trainer unterstützen dich dabei in der sogenannten VoloClass.

Start bei den Kieler Nachrichten

Mit dem erworbenen Wissen geht es anschließend in deine Stammredaktion bei den Kieler Nachrichten. Hier wirst du das Erlernte im Tagesgeschäft trainieren und Routine erlangen. Während der Zeit wirst du in verschiedenen Ressorts eingesetzt – wie zum Beispiel in den Lokalredaktionen, dem Sport oder der Kultur. Du kannst an den täglichen Themen-Konferenzen für die Online-Berichterstattung und neue Zeitungsausgabe/ePaper teilnehmen und deine eigenen Ideen einbringen.

Du recherchierst Themen, bist viel unterwegs und lernst die Region kennen. Zwischendurch stehen Exkursionen und besondere Projekte auf dem Plan. Nach rund einem Jahr kehrst du für den journalistischen Feinschliff an den Campus in Hannover zurück.

Reisereporter, Sportbuzzer, Medien an der Schule, Unternehmenskommunikation oder das RND-Hauptstadtbüro in Berlin: Du hast die Wahl, wo und wie du vier Wochen lang deinen Blick auf den Journalismus erweitern willst. Erfahrene Journalistinnen und Journalisten arbeiten mit dir auch dort intensiv an Texten, Videos und crossmedialer Berichterstattung.

Im zweiten Jahr deines Volontariats wirst du schon sehr viel sicherer sein, wenn du recherchierst, textest, filmst oder Seiten online oder Print für die Kieler Nachrichten produzierst. Jetzt geht es darum, schnell und akkurat guten Journalismus zu veröffentlichen und sich auf die Übernahme als Redakteurin oder Redakteur vorzubereiten.

Volontariat bei den Kieler Nachrichten endet mit Abschlussfahrt nach Brüssel

Am Ende des Volontariats steht die gemeinsame Exkursion aller Volontärinnen und Volontäre von MADSACK unter dem Motto „Öffnet euren Blick für andere Welten und Prozesse“ – zum Beispiel: Wie funktioniert eigentlich Europa? Bei einem mehrtägigen Besuch in Brüssel finden wir heraus, wie in der EU Beschlüsse entstehen, reifen und verabschiedet werden. Wir diskutieren mit Entscheidern und Korrespondenten über ihre Arbeit und fühlen ihnen auf den Zahn. Und wir lernen zu verstehen, wie wir Europa auf unsere Regionen thematisch herunterbrechen können.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bis zum 28. Februar 2022 für den Volontariats-Jahrgang 2022 bei den Kieler Nachrichten. Wir freuen uns auf dich!