Die Top 5 SUP Boards 2020

Welche Erfolgserlebnisse man als Anfänger haben kann, hängt jedoch auch sehr stark von dem SUP-Board ab. Da sich die einzelnen Modelle sehr stark voneinander unterscheiden, ist es deshalb wichtig, das richtige Board für seine individuellen Ansprüche zu wählen. Hier haben wir einen ausführlichen Guide mit den besten iSUP Boards 2020, sodass du dich letztendlich auch für das richtige Board entscheidest, das dir viel Spaß und Freude bereiten wird!

Drei Faustregeln, für den SUP Board Kauf

Ja länger das SUP Board, desto besser gleitet es. (Höhere Geschwindigkeit)

Je kürzer das SUP Board, desto leichter dreht es sich.

Je breiter das SUP Board, desto mehr Stabilität bietet es. (Kippt nicht leicht)

Inflatable SUP Board vs. Hard SUP Boards

Es gibt sowohl harte, als auch auf aufblasbare SUP Boards, die beide ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile haben:

Die sogenannten Inflatable Boards sind vor allem bei Anfängern und Hobby Sportlern unglaublich beliebt, da sie sich einfach transportieren lassen und auch leichter gelagert werden können. Aufblasbare Boards kannst du auf die Größe eines Rucksackes reduzieren, was dir auch beim Fliegen mit SUP Board einen wesentlichen Vorteil bietet. Weiteres sind diese Art von SUP Boards auch viel günstiger, was für viele Käufer ein wichtiges Kriterium darstellt. Auch was die Langlebigkeit betrifft, bist du mit einem inflatable Board grundsätzlich besser beraten, da die Chancen, dass dein Board beschädigt wird, wenn du es mal fallen lässt oder du irgendwo hineinkrachst, wesentlich geringer sind, als mit einem Hard Board.

Wenn dir Performance wichtig ist und du SUP Surfing, Racing oder Langstreckenrouten bevorzugst, dann ist ein Hard Board vermutlich die beste Wahl für dich.

Die besten Inflatable SUP Boards 2020

Hier sind unsere Top 5 Favoriten, die sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis besonders auszeichnen:

1. JP 11'0 Superlight Wind inflatable SUP 2020

Das superlight inflatable Wind SUP-Board von JP ist eine optimale und kostengünstige Lösung für Einsteiger. Ein Top Familienboard, das sich aufgrund seiner hohen Stabilität für absolut jedes Alter und Level eignet. Das federleichte Board lässt sich in die Kategorie "Touring" einordnen und entspricht der Größer, der Bestseller Boards AllroundAir, CruisAir und WindsupAir. Aufgrund des ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnisses ist das JP 11'0 Superlight Wind inflatable SUP 2020 das ideale Board, wenn du auf der Suche nach einem universell einsatzbaren SUP Board bist.

Länge: 11'0" / 335cm

Breite: 32" / 84cm

Dicke: 6" / 15cm

Volumen: 339 L

Gewicht: 9,2 Kg

Preis: € 649,0

2. Fanatic 10'4 Fly Air Pocket inflatable SUP 2020

Fanatic zählt zu den bekanntesten Wassersportmarken weltweit und zeichnet sich vor allem durch qualitativ hochwertige Produkte aus, die jedoch auch etwas preislicher sind. Doch das Geld sind sie definitiv wert, denn eine Top Performance ist dir mit Fanatic SUP Boards garantiert. Das brandneue Fanatic 10'4 Fly Air Pocket inflatable SUP 2020 zählt definitiv zu den besten iSUP Allround Boards am Markt. Das leichte und langlebige Design kommt mit Mini-Klick-Finnen, einem Deck Pad und einer äußerst robusten und flexiblen Bauweise, die sich sogar rollen lässt. Verstauen lässt es sich, im Gegensatz zu herkömmlichen iSUPs, in einem nur halb so breiten Rucksack. Ein perfektes Einsteigerboard mit maximaler Kippstabilität und Performance.

Länge: 10'4"

Breite: 33" / 83,8cm

Dicke: 5.5" /14cm

Volumen: 284 L

Preis: € 899,00

3. Aqua Marina 10'10'' Magma inflatable SUP 2020 + Paddel

Das Magma inklusive 3-teiligem Paddel, Rucksack, Pumpe und Sicherheitsleine ist preislich definitiv unschlagbar. Ein unglaublich beliebtes Allround-Advanced Board, das unbeschreiblich vielseitig ist und auch mit Top Qualität, Innovation und Design überzeugt. Während sich die kürzeren Modelle der Serie besser für das Wellen Fangen eignen, sind die längeren und breiteren iSUPs vor allem auf Familien ausgerichtet, die hin und wieder auch zusammen auf einem Board paddeln möchten. Das Aqua Marina 10'10'' Magma inflatable SUP 2020 + Paddel bietet ein ausgezeichnetes Steifigkeits- und Gewichtsverhältnis und ist ein kostengünstiges Board für SUP Begeisterte.

Länge: 10'10"

Breite: 32" /81 cm

Dicke: 6.0"/15cm

Volumen: 315 L

Preis: € 509,00

4. Starboard 14'0 Allstar AirLine inflatable SUP 2020

Du willst beim SUP vor allem eines - schnellstmöglich vorankommen oder sogar an SUP Rennen teilnehmen? Dann ist das Starboard 14'0 Allstar AirLine inflatable SUP 2020 die beste Wahl für dich. Starboard hat es geschafft ein inflatable Board zu entwickeln, das schneller ist, als viele hard Boards. Die superleichte, schmale und feste Bauweise, macht das iSUP zu einer wahren Rennmaschine. Dank den EVA Side Rails bietet dir das Board auch bei einer unruhigeren Wasseroberfläche maximale Stabilität und Kontrolle. Das SUP Board von Starboard lässt sich einfach verpacken und transportieren und die Finne kann ganz ohne Werkzeug montiert werden.

Länge: 14'0"

Breite: 24", 26", 28"

Dicke: 6"

Volumen: 301L, 320L, 345L

Preis:

€ 1.649,00

5. Fanatic 10'0 Touring Air Kinder inflatable SUP 2020

Stand Up Paddling ist aufgrund der geringen Verletzungsgefahr auch ein optimaler Sport für Kinder. Damit SUP Kindern jedoch Spaß macht, ist ein kindergeeignetes Board Grundvoraussetzung. Das Fanatic 10'0 Touring Air Kinder inflatable SUP 2020 ist hierbei definitiv das beste iSUP Board für Kinder, das optimal auf die Größe, das Gewicht und die Bedürfnisse von jungen Nachwuchspaddlern abgestimmt ist. Das Board ist nicht nur unglaublich leicht, sondern auch sehr stabil und super easy zu lagern und transportieren. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene - Das iSUP Board von Fanatic garantiert Kindern Allround Paddlespaß.

Länge: 10'0"

Breite: 26'0"

Dicke: 4'5"

Volumen: 180.0 L

Preis:

€ 649,00

SUP Boards mit Top Preis-Leistungsverhältnis kaufen

Wenn du dir ein SUP Board kaufen möchtest, ist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis das Um und Auf. Es gibt nämlich auch günstigere Boards mit einer guten Qualität, die gerade für Anfänger völlig ausreichend sind. Darüber hinaus gibt es jedoch auch viele schlecht verarbeitete und minderwertige iSUPs, auf dem Markt zu finden, die überteuert angeboten werden. Um Fehlkäufe und Enttäuschungen zu vermeiden, solltest du dir dein SUP Board unbedingt bei einem renommierten und vertrauenswürdigen Anbieter kaufen, wie Surfer-world.com.

Mit unserem Guide sollte es dir gelungen sein, die wichtigsten Kaufkriterien zu verstehen, um dich für das beste Board für deine individuellen Ansprüche zu entscheiden. Sobald du dein Top Board gefunden hast, steht deinem Lieblingssport auch nichts mehr im Weg und du kannst dich in ein neues Abenteuer stürzen! Viel Spaß und unvergessliche Eindrücke wünschen wir dir beim Stand Up Puddle Boarden!

Bildquellen: pxhere.com und elements.envato.com.