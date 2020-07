Der am Wochenende von den Hamburgern angekündigte Wechsel auf der Trainerbank folgt dem Gesetz einer immer auswegloser scheinenden „Trainer-wechsel-dich“-Serie. Diese wird oft als Grund für die sportliche Talfahrt des ehemaligen Bundesliga-Dinos herangezogen. Dabei ist sie zunächst gar nicht die Ursache des Misserfolgs, sondern eine Folge.

Das wahre Problem des HSV liegt in seinem manifestierten Selbstbild vom Top-Klub, der seit Jahrzehnten völlig zu Unrecht nicht an der Spitze im deutschen Fußball steht. Die Vorstellung von Spielern, Chefs und Angestellten bis hin zu Fans und Journalisten, der HSV sei in Wahrheit etwas Besseres als das, was die Tabelle aussagt, ist der Quell allen Elends: Eitelkeiten und Keilereien in Vorstand und Aufsichtsrat.

Von verhätschelten bis verunsicherten Profis

Erst verhätschelte, dann verunsicherte Profis. Und das nahezu unangepasste Anspruchsdenken, das den Klub seit dem verpassten Einzug ins Europa-League-Finale 2010 umgibt. So ist Erfolg schier unmöglich.

Die Zweite Liga – in den Köpfen vieler HSVer gilt sie nach wie vor als Betriebsunfall, den es schnellstens zu korrigieren gilt. Demut vor ihrem Beruf, ihrer gesellschaftlichen Funktion und ihren wacker arbeitenden Gegnern wäre dagegen bei allen Rothosen angebrachter – spätestens jetzt, da der Klub auch wirtschaftlich im Niemandsland des Profi-Fußballs angekommen ist. So, aber auch nur so könnte die unrühmliche Trainer-Serie beim HSV reißen.