Kiel

Die Störche wollen sich mit mutigem Offensivfußball weiter im oberen Tabellendrittel etablieren, mit der Chance auf mehr. Die Zeit drängt, dafür ein schlagkräftiges Team aufzubauen. Am Donnerstag beginnt das Training, Ende Juli die neue Saison. Schuberts erste Aufgabe wird sein, nach den Abgängen von Kronholm, Kinsombi und Co. neue Führungsfiguren auf den Platz zu bringen. Die bisherigen Spieler-Verpflichtungen durch Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sind ja eher der Kategorie jung, talentiert und entwicklungsfähig zuzuordnen. Wer in der neuen Störche-Hierarchie in die Rolle des Leitwolfs schlüpfen kann, muss sich erst zeigen.

Schubert hat das Leitwolf-Gen. Ganz oben war der Neue schon. Als Gladbach-Coach hat er in der Champions League gegen den FC Barcelona, Juventus Turin und ManCity gespielt. Zuletzt hat er Braunschweig vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahrt. Ihm eilt der Ruf voraus, ein exzellenter Fachmann auf seinem Gebiet zu sein. Dass es im beschaulichen Kiel aber auch auf die zwischenmenschlichen Töne ankommt, wäre Schuberts Vorgänger Walter beinahe früh zum Verhängnis geworden. Als intelligent und sensibel gilt das junge Störche-Team. Schuberts Erfolg wird auch von der richtigen Ansprache an die Mannschaft und das gesamte Holstein-Umfeld abhängen.

