Kiel

Was unterm Strich bleibt: Der bedingungslose Angriffsfußball, der in der Hinrunde so viel Spaß gemacht hat, forderte zu viele Opfer, um im Kampf um den Aufstieg ein ernsthaftes Wörtchen mitreden zu können. Er stellte die in der Zweiten Liga fußballerisch limitierten Verteidiger inklusive Torwart regelmäßig bloß. Das war bei der KSV nur so lange nicht schlimm, wie auch vorn die Bälle einschlugen.

Doch auch da hapert es bei den seit längerer Zeit abschlussschwachen Störchen. Seit Wochen dasselbe Fazit: Holstein hatte mehr Ballbesitz, Holstein hatte die besseren Chancen. Aber den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen, ist eben auch eine Qualität – die die KSV derzeit und wie am Sonnabend gegen den MSV Duisburg zu selten unter Beweis stellt.

Der Zauber des Walterschen Offensiv-Fußballs ist verflogen. Selbst die schwachen Teams der Liga haben sich auf das unorthodoxe Holstein-Spiel bestens eingestellt. Gegen keine der fünf Mannschaften am Tabellenende konnte die KSV in der Rückrunde gewinnen.

Wo auch immer Tim Walter nächste Saison an der Linie steht: Er muss sich weiterentwickeln - genau wie die KSV auf dem Rasen - und variabler werden, um im Konzert der Großen mitspielen zu können. Fragt sich, ob er dafür woanders so viel Zeit bekommt wie in Kiel.