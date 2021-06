Kiel

In der Pandemie haben es viele Menschen schätzen gelernt, sich nicht jeden Tag ins Auto oder die Bahn schwingen zu müssen, um in die Firma zu fahren. Unternehmen haben erkannt, dass es ihnen nicht schadet und das Geschäft auch rund läuft, wenn ihr Personal woanders sitzt als in der Zentrale. Gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein mit ausgeprägtem Pendlerverkehr kann das eine Chance sein.

Wenn weniger Betriebe auf ständige Präsenz pochen, erspart das nicht nur vielen Stress. Weniger Verkehr würde einer Stadt wie Kiel, die gegen hohe Stickoxid-Werte kämpft, sicher guttun. Weil Homeoffice aber nicht jedermanns Sache ist, können Coworking-Spaces eine gute Mischform sein.

Die Studie ist ein erster Anhaltspunkt, die bestehenden Angebote sind erste Erfolgsbeispiele. Ob sich das jedoch in jeder Gemeinde lohnt? Der Bedarf muss sorgsam abgeklopft werden, damit daraus kein Geschäft wird, das sich nur mit Zuschüssen von Wirtschaftsförderern oder Kommunen trägt.

Damit ein Ort nachhaltig profitiert, wird es zudem nicht reichen, ein paar Tische und Computer aufzustellen. Auch die restliche Infrastruktur muss stimmen.