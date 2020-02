A. Holbach: Der Nutzen ist unklar

Kiel

Die öffentliche Hand in Deutschland vergibt nach Schätzungen der OECD pro Jahr Aufträge bis zu 500 Milliarden Euro. Das ist jede Menge Geld, das in die private Wirtschaft fließt. Bei Aufträgen in bestimmten Rüstungsbereichen hat die Bundesregierung gerade beschlossen, auf EU-weite Ausschreibungen zu verzichten und die heimische Industrie zu stärken.

Dass neue Marine-Jachten nicht zu solcher sicherheitsrelevanter Technik gehören, steht außer Frage. Dennoch verwundert es, wenn eine Marineschule in einem Bundesland mit langer Schiffbautradition seine Boote ausgerechnet aus Österreich bekommt – einem Land, das nicht gerade für seine Seefahrt bekannt ist. Die Marine verweist darauf, dass der Erhalt regionaler Arbeitsplätze bei der Vergabe öffentlicher Aufträge kein Kriterium ist. Stimmt. Doch so darf es nicht bleiben.

Natürlich haben europaweite Ausschreibungen ihre Vorteile. Für die regionale Wirtschaft bedeuten sie, dass sich das Feld potenzieller Auftraggeber erweitert. Durch den Wettbewerb sollen möglichst viele Angebote auflaufen, aus denen sich Bund, Länder und Kommunen die besten auswählen können. Eine schöne Theorie. Die Praxis zeigt aber, dass die Auswahl oft nicht größer wird, sondern schrumpft. Der Aufwand, um an einer Ausschreibung teilzunehmen, ist so gewaltig, dass viele Betriebe gar nicht erst mitmachen. Niemand weiß wirklich, wie viele kleine und mittelständische Unternehmen von diesem Vergabesystem profitieren. Solange der Nutzen so unklar ist, fällt es schwer, sich für EU-weiten Wettbewerb zu begeistern.

Mehr Meinungen lesen Sie hier.