A. Holbach: Strand-App birgt Tücken

Kiel

Eigentlich klingt die Idee nicht schlecht: Ein Blick aufs Smartphone soll schon vor dem Losfahren verraten, an welchem Strand es noch genug Liegefläche gibt. Mit einem Klick ist ein Platz gesichert. Es ist die digitale Version der Reservierung einer Sonnenliege mit dem Handtuch, für die Deutsche international an Hotelstränden und Pools bekannt sind. Die Umsetzung dürfte aber schwierig werden.

Wenn eine Buchung ganztägig gilt, werden Kapazitäten nicht optimal genutzt. Schließlich kommen viele nur für ein paar Stunden, gegen Mittag ist oft Schichtwechsel. Um darauf reagieren zu können, müssten permanent Daten erhoben und wieder Plätze freigeben werden.

Gemeinden fehlt das Personal

Nicht überall gibt es klar definierte Eingänge zum Strand, an denen sich eine Einlasskontrolle realisieren lässt. Strandgänger kommen durch die Dünen, über den Deich, über das Mäuerchen an der Promenade. Da müsste schon jemand Patrouille laufen, um Tickets zu kontrollieren. Wer schickt die Gäste wieder nach Hause, die vom System noch nichts gehört haben und spontan gekommen sind? Und wer schreitet ein, wenn sie nicht freiwillig wieder gehen? Dafür fehlt Gemeinden das Personal.

Dass die Strand-App bis zum Ferienbeginn in knapp drei Wochen kommt, ist optimistisch kalkuliert. Günthers Hoffnung, dass sie angesichts der vielen Fragen an mehr als ein paar Orten an der Lübecker Bucht noch in dieser Saison eingeführt wird, scheint kaum realistisch. Wenn nicht alle Strände mitmachen und danach sieht es aus, stiftet das System vor allem eines: Verwirrung, was wo gilt.