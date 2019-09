Es ist eine merkwürdige Ausgangssituation, mit der der Kieler Oberbürgermeister-Wahlkampf dieses Wochenende in die heiße Phase startet. Es gibt derzeit nicht viele Wahlen in Deutschland, die für einen Sozialdemokraten so günstige Rahmenbedingungen bieten wie die OB-Entscheidung in Kiel.