Kiel

Als Daniel Günther 2016 den Landesvorsitz der Nord-CDU übernahm und wenig später zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2017 gekürt wurde, stand es um seine Partei nun wirklich nicht zum Besten. Sein Vorgänger Ingbert Liebing hatte entnervt das Handtuch geworfen, weil er nicht mehr an den Erfolg glaubte.

Und Günther trat auch deshalb an, weil sonst weit und breit niemand anderes zur Verfügung stand. Heute ist das nur noch eine Randnotiz. Denn Günther eroberte die Staatskanzlei von Torsten Albig und schmiedete eine Jamaika-Koalition, die ihm fünf Jahre später einen weiteren Triumph bescherte.

Günther ist auf dem Höhepunkt seiner Macht

Daniel Günther ist der Mann der Stunde und auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Macht. Er ist der beliebteste Ministerpräsident. Er hat ein Ergebnis geholt, das selbst seine Anhänger nicht für möglich gehalten hätten. In Berlin wird er schon als nächster Kanzlerkandidat gehandelt. Und nicht einmal Friedrich Merz, der das selbst gern werden würde, kann dagegen anreden. Denn Günther hat der Partei endlich wieder einen Wahlsieg beschert. Dafür kann sich ein Parteichef Merz nur artig bedanken. Günther, der Gerhard Stoltenberg gern als Vorbild nennt, ist vielleicht nicht der große Klare aus dem Norden. Aber ein Großer in der CDU ist er jetzt durchaus.

Doch die Medaille hat auch eine andere Seite. Denn Günther muss ein Luxusproblem lösen. Seine CDU hat derart hoch gewonnen, dass zum Regieren nur noch ein Koalitionspartner nötig ist. Das wäre normalerweise ein Geschenk, weil mit den Grünen, der FDP und sogar dem SSW genügend Auswahl zur Verfügung steht. Doch Günthers Wahlsieg gründet sich auch auf seinem erklärten Wunsch, die Jamaika-Koalition aus FDP und Grünen fortzusetzen. Dafür haben ihn viele gewählt.

Die Jamaika-Koalition fortzusetzen, wird nicht leicht

Das wird nur nicht so leicht. Denn ein Dreierbündnis, in dem ein Partner zu viel an Bord ist, widerspricht jeder politischen Logik. Warum zum Beispiel sollte die CDU unnötig Ministerposten abgeben? Und dann noch an die Grünen, wenn es doch auch mit dem ewigen Wunschpartner FDP allein ginge? Die Antwort könnte relativ einfach sein: Weil Daniel Günther es so will. Und vermutlich will er. Denn die Fortsetzung von Jamaika macht das Regieren für ihn komfortabler. Günther könnte einen neuen politische Stil pflegen und hätte vermutlich lammfromme Koalitionspartner.

Das Problem: Seine eigene Partei müsste trotz großer Mehrheit unbequeme Zugeständnisse machen. Aber da sie diese Mehrheit Günther verdankt, würde sie ihm zähneknirschend folgen. Es ist nun mal nichts erfolgreicher als der Erfolg. Der Satz von Amtsvorgänger Peter Harry Carstensen gilt in der CDU noch immer. Und er beschreibt das Risiko ganz gut. Sollte Günther das unmögliche Jamaika-Bündnis tatsächlich wagen, wäre er quasi zum Erfolg verdammt.