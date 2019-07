Kiel

Tatsächlich kann die Polizei nur an der Oberfläche kratzen. Der Erfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität hängt entscheidend vom Personal für die intensiven Ermittlungen ab. Die Schwankungen der Fallzahlen in den Regionen des Landes dokumentieren eindeutig, in welchen Kreisen und Städten im vergangenen Jahr intensiver ermittelt wurde und in welchen Teilen Schleswig-Holsteins eher weniger. Eine Krux für die Fahnder: Sie wissen, dass die Herausforderungen in den kommenden Jahren weiter wachsen werden. Der Handel mit Kokain, Cannabis und Co. floriert, die Kriminellen haben mit dem Internet und dem anonymen Versand per Post bequeme und meist sichere Betriebswege für sich erschlossen.

Gesellschaftliches Bewusstsein schwindet

Erschwert wird die Lage für die Polizei zusätzlich durch die politische Diskussion um eine mögliche Legalisierung von Cannabis. Die Folge ist schon heute spürbar: Das gesellschaftliche Unrechtsbewusstsein schwindet mehr und mehr, zu Marihuana zu greifen. Hier täte die Politik gut daran, die Freigabe-Überlegungen schnellstmöglich zu den Akten zu legen und stattdessen mehr Geld in Personal und Prävention zu investieren.