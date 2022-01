Kiel

„Es könnte alles so einfach sein.“ Was für ein schöner Song, den die „Fantastischen Vier“ da vor Jahren hatten. Und einfach sollte auch die Luca-App sein, die mit Unterstützung der Rapper entwickelt wurde. Sie galt als große Hoffnung im Kampf gegen Corona. Denn die digitale Lösung sollte helfen, im Falle einer Infektion Kontaktpersonen zu finden und Infektionsketten zu durchbrechen. Schnell war sie auf dem Smartphone installiert, und schon brauchte man in Restaurants, Geschäften oder auf Konzerten keine Zettel mehr auszufüllen.

Spätestens die Omikron-Welle hat die Grenze der App aufgezeigt. Denn die Unmengen an Personendaten, die digital gesammelt werden, sind im Sinne des Infektionsschutzes nur dann etwas wert, wenn sie im wirklichen Leben ausgewertet werden können. Doch genau daran scheitert das System in einer Phase, in der wir bundesweit 80 000 Neuinfektionen am Tag zählen.

Behörden in SH verfolgen Kontakte nicht mehr

Nur zur Erinnerung: Die magische Marke der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 war einst gesetzt worden, weil es hieß, die Behörden seien nur in diesem Rahmen noch in der Lage, Kontakte nachzuverfolgen. Schleswig-Holstein liegt inzwischen bei über 600. Die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung ist längst leise, still und heimlich gestrichen worden.

Dass es ohne diese Pflicht keinen Sinn macht, an einer App festzuhalten, die genau dafür entwickelt wurde, liegt auf der Hand. Die millionenschwere Lizenz auslaufen zu lassen, ist aber nicht nur deshalb konsequent. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass die von Datenschützern stets skeptisch beäugte App die großen Hoffnungen nie erfüllt hat. Die Zahl der Treffer war zumindest in den Gesundheitsämtern im Norden sehr überschaubar. Vielleicht muss man den Songtext deshalb komplett hören. „Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht.“