Bodo Stade zum Streit um das LNG-Terminal: Grüne Wirklichkeit 

Kiel

So kennen und so lieben wie sie, unsere Nord-Grünen. Immer wenn es gerade halbwegs gut läuft, stellt sich die Basis gerne quer und bürstet mal eben ihre Spitzenpolitiker ab. So geschehen auf dem digitalen Parteitag am Wochenende, als die Delegierten nicht mal dem Kompromissvorschlag des Landesvorstands zum LNG-Terminal folgen wollten und stattdessen das Projekt rundheraus ablehnten.

Das Selbstbewusstsein der Öko-Basis, die auf diese Weise auch gern mal zeigt, dass sie nicht alles mitmacht, was Minister, Landtagsabgeordneten und Parteivorsitzenden ihnen vorsetzen, hat oft seinen eigenen Reiz. Nur ging es in diesem Fall nicht um irgendeine Spiegelstrich-Debatte. Es geht und ging um die zentrale Frage, wie angesichts einer sich dramatisch zuspitzenden Weltlage auch künftig die Energieversorgung sichergestellt werden kann. Von einer Partei, die Regierungsverantwortung trägt und weiter tragen will, darf erwartet werden, dass sie darauf nicht nur ideologische Antworten gibt.

Nicht erst seit gestern ist klar, dass Deutschland Alternativen zu russischem Gas brauchen wird. Einem Nein zu Nord Stream 2 muss da ganz aktuell ein Ja zu einem LNG-Terminal folgen. Klar ist auch: Klima- und Außenpolitik lassen sich nicht so leicht miteinander verbinden, wie sich das Annalena Baerbock vielleicht gedacht hat. Jedenfalls nicht, wenn auf der anderen Seite ein Wladimir Putin schaltet und waltet. Willkommen in der Wirklichkeit.

Das letzte Wort zum Thema Flüssiggas ist deshalb auch noch lange nicht gesprochen. Die Grünen werden keine denkbare Koalition an dieser Frage scheitern lassen. Es wäre allerdings Aufgabe der Parteispitze gewesen, auch die Basis davon zu überzeugen. Dass sie daran gescheitert ist, stärkt nicht gerade das Vertrauen.