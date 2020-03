C. Longardt: Spiel mit dem Feuer

Ankara

Migranten, die in Bussen in Richtung Schlagbaum gefahren werden, hässliche Zusammenstöße mit Sicherheitskräften und syrische Familien, die „ Merkel, hilf uns“-Schilder in die Höhe halten – vieles erinnert an 2015 und an die Hilflosigkeit, mit der die Europäische Union der Entwicklung begegnete. Und sehr wenig spricht dafür, dass die EU auf eine neue Massenzuwanderung heute besser vorbereitet ist als damals.

Versäumnis fällt vor die Füße

Angela Merkel hat sich unter enormem Druck nicht mehr anders zu helfen gewusst, als den Pakt mit dem Autokraten aus Ankara einzugehen. Das war von Anfang an ein Spiel mit dem Feuer. Dass Erdogan eines Tages die Flüchtlingskarte ausspielen würde, musste man befürchten. Nun fällt den Regierenden in der Europäischen Union vor die Füße, dass es ihnen in all den Jahren und trotz vieler Anläufe nicht gelungen ist, eine gemeinsame Idee für die Lösung der Flüchtlingsfrage zu entwickeln.

Eine Situation wie im Sommer 2015 dürfe sich nicht wiederholen, diesen Satz haben die Kritiker in der Union der Bundeskanzlerin abgetrotzt. Ausgerechnet in der Endphase ihrer Amtszeit und mit der schwindenden Autorität einer Regierungschefin auf Abruf muss sie nun beweisen, wie ernst es ihr damit gewesen ist.

