Chefredakteure ostdeutscher Tageszeitungen haben das große Interview mit Angela Merkel geführt, das in dieser Ausgabe zu lesen ist. Die meisten Kollegen kenne ich gut aus gemeinsamer Kooperation im RedaktionsNetzwerk Deutschland: Täglich stimmen wir uns über die wichtigsten politischen Themen ab, werten und gewichten sie. Ob die Zeitung in Leipzig oder Kiel erscheint, spielt bei geschätzt 90 Prozent der Entscheidungen überhaupt keine Rolle, wir ticken da alle sehr ähnlich. Beim Rest aber machen uns die Ost-Kollegen deutlich, dass viele ihrer Leser auch nach 30 Jahren Einheit eben doch noch einen anderen Kompass haben: Putin und Russland, die Linkspartei – da guckt der Osten anders drauf, bestimmt noch für einige Dekaden.

Nun lässt sich so ein Tag der Deutschen Einheit mit der Betonung auf die vielen Ungleichheiten zwischen neuen und alten Bundesländern begehen oder mit dem zuversichtlichen Verweis darauf, dass da auf der langen Zeitachse doch schon einiges zusammengewachsen ist. So hatten 2004 noch zwei Drittel der Westdeutschen bei einer Forsa-Umfrage erklärt, dass für sie das Trennende überwiege, im Herbst 2020 sind es nur noch 44 Prozent. Die ernüchternde Seite der Medaille: Bei den Ostdeutschen hat sich die eher negative Einschätzung kaum verändert. 72 Prozent sehen heute überwiegend Trennendes, vor 16 Jahren waren es 77 Prozent.

Viele Bürger in Ostdeutschland fühlen sich noch heute benachteiligt

In den drei Jahrzehnten deutsch-deutscher Beziehungstherapie sollten wir zumindest eines gelernt haben: Es war und ist vor allem der fehlende Respekt gegenüber den Menschen aus Potsdam, Pirna und Parchim, der zu nachhaltiger Enttäuschung und Verbitterung geführt hat. Da hat der Ost-Bürger eine feine Sensorik: Das Gefühl, vom Westen über den Tisch gezogen, benachteiligt und herabgesetzt zu werden, ist bis heute weit verbreitet. Was sich Parteien vom linken und rechten Rand zunutze machen.

Unbestreitbar gibt es in Teilen der Ost-Bevölkerung einen merkwürdigen Hang zur Bewunderung autoritärer Regime – und eine befremdliche Geschichtsvergessenheit. Kaum zu glauben, dass fast 30 Prozent der Ostdeutschen laut derselben Forsa-Studie der Ansicht sind, die bürgerlichen Freiheitsrechte würden derzeit ähnlich beschnitten wie damals in der DDR. Wenn die Erinnerungen an Stasi und Schießbefehl schon so verblasst sind, müsste doch eigentlich ein Blick auf die Proteste in Minsk genügen, um die Vorzüge unserer Demokratie zu erkennen und wertzuschätzen.

Sämtliche Folgen von 40 Jahren Trennungsgeschichte sind in 30 Jahren nicht zu reparieren, vermutlich nicht mal in 50. Die Politik sollte aber alles daransetzen, den Osten Deutschlands ökonomisch so schnell wie möglich auf Augenhöhe mit dem Westen zu bringen. Das ist die zwingende Voraussetzung, um die Wiedervereinigung eines Tages tatsächlich als vollendet bezeichnen zu können.

