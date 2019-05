Kiel

Verglichen mit Hamburg, Frankfurt am Main oder Berlin mag das stimmen. Nur lauern Deutschlands Verfassungsfeinde leider überall. Sie versuchen jeden Tag, via Facebook und anderen sozialen Netzwerken neue Unterstützer zu finden. Und damit schwappt die Welle auch in den Norden. Extremismus kann heute überall aufkeimen. Genau das macht ihn so gefährlich.

Dass Schleswig-Holsteins Landesregierung den Verfassungsschutz personell aufgestockt hat, kann man nur unterstützen. Allein um die salafistische Szene zu beobachten und Gefahren rechtzeitig abzuwehren, braucht es eine ausreichende Zahl an Fachleuten, die der jeweiligen Landessprache mächtig sind und erkennen, wo die Grenzen zwischen Islam und Islamismus verlaufen – und wo vielleicht eine Szene angefüttert wird, die sich mit Gewalt solidarisiert.

Wehret den Anfängen. Im rechten und linken Spektrum ist dieses Phänomen ebenso zu beobachten. Auch dort spielen soziale Netzwerke eine unrühmliche Rolle. Die Zivilgesellschaft darf sich deshalb nicht darauf ausruhen, die Bekämpfung von Extremismus dem Verfassungsschutz zu überlassen. In Ostdeutschland ist leider seit Jahren der schleichende Prozess zu beobachten, was passieren kann, wenn man ganze Landstriche den Radikalen überlässt.