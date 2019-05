Kiel

Wir alle möchten möglichst lange möglichst umfassend gesund bleiben und erwarten wie selbstverständlich, dass uns Ärzte, Wissenschaftler und Pharma-Industrie mit dem Effizientesten versorgen, was der Weltmarkt gerade hergibt. Aber mal ehrlich: Wer denkt in der Apotheke, wo es stets so wunderbar sauber riecht, schon daran, dass für seine Medikamente Tausende Tiere leiden mussten? Es verhält sich kaum anders als mit dem Kauf von Holsteiner Katenschinken zum Spargel: Die meisten von uns verdrängen die Bilder von Schlachthöfen.

Umso wichtiger ist es, dass Organisationen wie der Deutsche Tierschutzbund auf die geschundenen Kreaturen hinweisen und eine politische Debatte anregen, wie die Gesellschaft die Anzahl der Versuche möglichst umfassend reduziert. Dient wirklich jedes Experiment dem hehren Ziel der Wissenschaft?

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat vollkommen recht, wenn er darauf hinweist, dass sich die Forschungseinrichtungen stärker um alternative Untersuchungsmethoden bemühen müssen und oftmals zu bequem sind, neue, möglicherweise zunächst teurere Wege zu beschreiten. Dass aber die Länder ähnlich wie bei den leidigen Tiertransporten ins Ausland wieder einmal auf Bundesebene ausgebremst werden, gehört zu den bitteren Erkenntnissen dieser Debatte.