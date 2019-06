Kiel

Von einem Ankerzentrum, wie es CSU-Mann Horst Seehofer so markig formuliert, könne nicht die Rede sein. Es werde nichts Neues gebaut, und man habe in Neumünster, Boostedt und Rendsburg schon jetzt viele Akteure versammelt, die dort Hand in Hand arbeiten. Bloß, dass der Bund dem Land jetzt Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro abnehme. Mal ehrlich: Wer soll das glauben?

Erst vergangene Woche hatten sich CDU und SPD in Berlin auf verschärfte Abschieberegelungen verständigt. Die GroKo will zum Beispiel die Voraussetzungen für eine Abschiebehaft senken und Asylsuchende bis zu 18 Monate in Erstaufnahmen unterbringen. Und jetzt übernimmt der Bund auch in Schleswig-Holstein die Rückführung von Dublin-Fällen.

Grüne müssen ehrlich sein zum Bürger

Zwar unterstreichen die Jamaika-Partner, dass sich Berlin und die Landesbehörden eng abstimmen sollten und Kiel keineswegs hoheitliche Aufgaben aus der Hand gebe. In der Tat dürfte Schleswig-Holstein auch weiterhin keine Menschen nach Afghanistan abschieben, so sehr das Seehofer auch forciert. Man sollte aber davon ausgehen, dass sich die Anzahl der Abgeschobenen ins europäische Ausland sehr bald vergrößert: nach Italien zum Beispiel, wo ein Matteo Salvini mit Menschen schon lange nicht mehr verantwortungsvoll umgeht. Die Grünen sollten sich da nichts vormachen. Den Bürgern auch nicht.