Christian Hiersemenzel zu Jamaika-Bilanz

Kiel

Die Bilanz ist besser, als es die Opposition am Montag darstellte. Das Land wird nicht nur stabil, sondern mitunter sogar fröhlich regiert. Dem CDU-Ministerpräsidenten ist es zuzutrauen, das Land auch über diese Legislatur hinaus weiterzuführen – in welcher Konstellation dann auch immer. Was in Zeiten wachsender Instabilität einen Wert an sich darstellt.

Auf Jamaikas Habenseite stehen milliardenschwere Investitionen in Straßen und Gebäude. Die ehrgeizige Kita-Reform, die mit horrenden Elternbeiträgen endlich Schluss macht, soll zum Jahresende beschlossene Sache sein. Die Schulreform mit ihrer Rückkehr zum Langsam-Abitur lief geräuschlos über die Bühne. Das Polizeigesetz ist so gut wie novelliert, eine Menge Polizisten werden gerade ausgebildet, und die Landesfinanzen sind noch immer solide. Gar nicht schlecht!

CDU-Fraktionschef Tobias Koch hat aber recht, wenn er fordert, dass es nun „ohne Pausentee“ weitergehen muss. Dringend wartet zum Beispiel der Windkraftausbau auf Impulse. Auch an der A20 wären Fortschritte nötig. Eine finanzielle Einigung mit den vergrätzten Städten und Gemeinden lässt auf sich warten, und dann steht immer noch das Versprechen aus, den Norden für Unternehmen attraktiv zu machen – und Arbeitsplätze zu schaffen. Insofern hat auch Oppositionsführer Ralf Stegner recht: Nicht rumschnacken, sondern anpacken, Herr Ministerpräsident.