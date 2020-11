Die Grünen wollen bei der Bundestagswahl 2021 nach der Kanzlerschaft greifen. „Wir kämpfen erstmals tatsächlich um den Führungsanspruch in der Republik“, sagte Parteichef Robert Habeck am Sonntag. Mitten in der Pandemie beweist die Partei damit Format, kommentiert Christian Hiersemenzel.