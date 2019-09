Jeder Schüler sollte in seiner Schulzeit Politik-Unterricht haben. Die Forderung des Jungen Rats in Kiel ist absolut richtig, und sie erfährt viel Zustimmung. Doch die Praxis sieht anders aus. Längst nicht jeder Schüler wird in dem dafür zuständigen Fach Wirtschaft/Politik ausführlich unterrichtet.