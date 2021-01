Kiel

Der angekündigte Schlagabtausch blieb aus. Erst Mitte Januar hatte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli den Rücktritt der CDU-Bildungsministerin Karin Prien gefordert, und im Landeshaus raunten selbst die Koalitionspartner von Grünen und FDP, dass sich Prien warm anziehen müsse, wenn sie im Landtag ihr Schulkonzept für die nächsten Monate vorstellt.

Vom Digitalunterricht, der längst nicht an allen Schulen so reibungslos funktioniert wie gewünscht, bis zur Unsicherheit, was mit den Prüfungen passiert, lief im Bildungsministerium in den vergangenen Monaten längst nicht alles glatt. Das ist in Corona-Zeiten zwar nicht nur in Schleswig-Holstein so. Aber die Opposition hätte eine Menge Gründe zur Kritik gehabt.

Midyatli verließ am Mittwoch ausgerechnet während des Schlagabtauschs den Plenarsaal, um zu telefonieren. Und Fraktionschef Ralf Stegner schwieg. Warum? Midyatli hatte ihre Rücktrittsforderung unzureichend mit der Fraktion abgestimmt, die Kollegen fühlten sich überrumpelt. Eine Unterstützung konnte Midyatli deshalb nicht erwarten - und der Druck, den sie aufgebaut hatte, verpuffte.

Ein Grund dafür mag auch darin liegen, dass sich Prien mit ihrem Schulkonzept eng am neuen Stufenplan orientiert, den der Ministerpräsident am Vortag vorgestellt und auch mit Stegner abgestimmt hatte. Das war strategisch klug.

Möglicherweise fehlt es Serpil Midyatli aber auch sonst am Rückhalt ihrer Fraktion. Dabei will sie auch dort den Chefposten übernehmen. So etwas wie gestern sollte ihr dann nicht zu oft passieren.