C. Longardt: Gemeinsam sind wir stark

Kiel

Sind wir noch im Tunnel oder schon auf der Ausfahrt? Je nach Perspektive sieht mancher noch gar kein Licht am Ende des Krisen-Wegs, andere wähnen sich schon wieder zurück im alten Leben. Die weitreichenden Corona-Lockerungen auch bei uns im Norden bergen das Risiko eines fatalen Irrtums. Kontakt- und Reiseerlaubnisse, Schul- und Kitaöffnungen haben den Eindruck entstehen lassen, wir hätten das Schlimmste schon hinter uns.

Psychologen können das leicht erklären: Weil wir uns das Ende des Albtraums so sehr herbeisehnen, wird jedes positive Signal dankbar abgespeichert und im Kopf zu einem Alles-wird-gut-Puzzle zusammengesetzt. Da ist viel Fantasie dabei und ganz viel Hoffnung.

Widersprüche und logische Brüche sind schwer zu akzeptieren

Wie fragil die Lage ist, zeigt in dieser Woche auch die Entwicklung an der Börse. Die Kurse kletterten zeitweise fast aufs Vor-Krisen-Niveau, jeder wollte dabei sein bei der Fahrstuhlfahrt nach oben. Doch einige Unheil verkündende Sätze aus der US-Notenbank reichten, um die Kurse wieder abstürzen zu lassen.

Die Widersprüche und logischen Brüche dieser merkwürdigen Zwischenphase sind schwer zu akzeptieren. Die Fußball-Bundesliga läuft schon wochenlang, auch ins Kino und Schwimmbad können alle wieder gehen, aber zur Oma ins Altersheim dürfen seit gefühlten Ewigkeiten nicht mal engste Angehörige. Das empört auch viele, die im Großen und Ganzen mit der politischen Krisenbewältigung einverstanden sind. Familien wollen zusammenstehen – und dürfen es nicht. In manchen traurigen Fällen sterben Heimbewohner ganz ohne Abschied von den Liebsten, ohne eine tröstende Hand. Es war höchste Zeit, dass das Land hier lenkend eingreift. Ab Montag müssen Besuche in Heimen zugelassen werden – endlich.

Familien brauchen langfristige Hilfe

Licht am Ende des Tunnels, das ist für viele benachteiligte Familien noch lange nicht in Sicht. Akute Nöte hat unsere „Corona-Familienhilfe“ dank enorm großzügiger Spender schon lindern können – doch die Sozialberater sehen deutlich, dass viele Eltern mit Kindern nachhaltig in finanzielle Schieflage geraten, also nachhaltige Hilfe benötigen. Wie gut, dass die Spendensumme so gewaltig ist: So kann die Diakonie tatsächlich Projekte planen, die mittel- und langfristig Früchte tragen.

Es ist sicher so, dass in dieser epochalen Krise einige die Ellenbogen ausfahren, um sich Vorteile zu verschaffen. Da ist aber auch die andere, die beglückende Wahrheit, die in jedem gespendeten Euro steckt: Es gibt jenseits aller Egoismen eine Menge Solidarität in der Gesellschaft. Einer großen Zahl von Menschen ist das Schicksal des anderen eben nicht egal. Stärkere helfen den Schwächeren, haben für den anderen im wahrsten Sinne etwas übrig.

Schleswig-Holstein hält zusammen

#SHbleibtstark: Auf manchen dürfte das Motto unserer Gemeinsinn-Aktion angesichts der Dimension der Herausforderung wie das Pfeifen im Walde gewirkt haben. 458.938 Euro aber beweisen eindrucksvoll: Wenn es drauf ankommt, hält Schleswig-Holstein zusammen.