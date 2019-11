Wie lange hält die Treue zu AKK?

Kiel

Es muss für Daniel Günther ein Wochenende der zwiespältigen Gefühle gewesen sein. In Neumünster war er wie erwartet der Star der Nord-CDU, ein unangefochtener Anführer, dem der Landesparteitag ergeben huldigte. Die Regierungsgeschäfte laufen, Jamaika funktioniert, und Günther könnte ganz zufrieden sein – wären da nicht die schlechte Performance der Parteispitze in Berlin und die ungeklärte K-Frage.

Und noch während der Ministerpräsident sorgsam seine Worte wägte und nicht so recht raus wollte mit dem, was ihm an Annegret Kramp-Karrenbauer missfällt, waren beim Grünen-Parteitag in Bielefeld alle Scheinwerfer auf einen alten Bekannten aus dem Landtag gerichtet. Robert Habeck schickt sich mit Annalena Baerbock an, die Republik auf den Kopf zu stellen. Die Grünen sind längst ernsthafter Konkurrent im Kampf ums Kanzleramt. Sie haben eine starke Führung, Habeck hat daran großen Anteil.

Günther ist ein anderer Typ, aber ein ähnliches Talent. Den Job in Kiel macht er solide, setzt hier und da auch bundespolitische Akzente – und muss doch weitgehend machtlos zusehen, wie die Union unter AKK durchs Jahr schlingert. Er könnte schon heute vieles besser, eine Kanzlerkandidatur aber käme wohl erst 2025 in Frage. Es brauche jetzt Ruhe im Karton, mahnte Günther seine Partei in Neumünster. Die Leute wünschen sich keine Selbstbespiegelung, da hat er wohl recht. Die Frage ist nur, wie lange er selbst ruhig bleiben wird. Kramp-Karrenbauers Schwächen sind auch für Daniel Günther unübersehbar.