Für Frust bei unseren Leserinnen und Lesern sorgt die Nachricht, dass es zwar einen Corona-Bonus für Pflegekräfte in Kliniken geben soll, für Fachkräfte in den Arztpraxen aber nicht. Dies wird jetzt noch davon getoppt, dass der Landtag einen Corona-Bonus für Beamte in Schleswig-Holstein will.