Zwar haben Bund und Länder den Lockdown bis Ende März verlängert, aber Ministerpräsident Daniel Günther machte zugleich Hoffnung auf Lockerungen: So soll der Einzelhandel ab Montag wieder öffnen, ebenso gehen Fünft- und Sechstklässler wieder in den Präsenzunterricht. Was unsere Leser dazu meinen.