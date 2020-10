Endlich Schnelltests! Doch anders als ursprünglich angenommen, ist es für Heime und Kliniken gar nicht so einfach, an diese zu gelangen. Diese Enttäuschung hätte vermieden werden können, wenn Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht so vorangeprescht wäre, kommentiert SH-Redakteurin Heike Stüben.