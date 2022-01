Kiel

Manchmal ist es schwer auszuhalten: Wie in den Nachrichtensendungen am Morgen gebetsmühlenartig die Coronazahlen des Tages vorgetragen werden, gern mit dem Zusatz „neuer Rekordwert“ oder „höchster Stand seit Beginn der Pandemie“. Ja und? Welchen Sinn hat es, mit solchen Mitteilungen zu erschrecken, wenn nicht klar wird, was daraus folgt?

Dänemark, immer ein paar Wochen voraus mit der Pandemie-Entwicklung, steht kurz vor der Abschaffung fast aller Corona-Maßnahmen – bei einer Inzidenz von rund 5000. Sind die Infektionszahlen in Wirklichkeit längst egal?

Dänemark hat zwei wesentliche Vorteile: eine sehr hohe Impfquote und eine äußerst präzise Datenbasis zu Infektionszahlen, Krankenhausauslastung, Impfstatus und anderen relevanten Werten. Man weiß also jederzeit, wie es um das Land steht, und kann entsprechend agieren. Ein Zustand, von dem man südlich der Grenze nur träumen kann. Das, was wir als tägliche Schreckenszahl gemeldet bekommen, hat mittlerweile in etwa die Belastbarkeit einer Wettervorhersage: Kann stimmen, so ungefähr jedenfalls, muss aber nicht.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsämter kämpfen gegen einen unbesiegbaren Feind

Die 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein kämpfen gegen die Tücken veralteter Technik, überholte Vorschriften und Gesetze und manch datenschutzgetriebenes Problem, zusammengenommen: gegen einen Feind, den sie nicht besiegen können. Das Ergebnis sind derart ungefähre Infektionszahlen, dass sie auch aus Expertensicht keine Leitlinien für politisches Handeln mehr sein können.

Wenn demnächst auch noch die nur bedingt zuverlässigen Schnelltests als Beleg für Infektionen zählen, wird die Lage vollends unübersichtlich. Es ist Zeit, mit dem vergeblichen Zählen von Zigtausenden Fällen aufzuhören und die Energie lieber auf erfolgreiche Impfkampagnen zu verwenden. Das bringt uns deutlich schneller ans Ende der Pandemie.