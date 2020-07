Kiel

Das Echo war im Juni weit über die Grenzen Kiels zu hören: Die Landeshauptstadt will bis 2023 das Ein-Euro-Ticket einführen. So günstig Busfahren wie in Wien – welch eine Aussicht! Damit würde das Tagesticket, das ab morgen 8,10 Euro kostet, achtmal günstiger werden. Doch nur wenige Wochen später zeigt sich, was die fraktionsübergreifende Einigkeit der Ratsversammlung und die großen Worte wert waren: nämlich nichts. Die Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH, Dachgesellschaft von 34 Bahn- und Busunternehmen im Land, hat die Preise stattdessen landesweit erhöht. Da half es auch nicht, dass Kiel dagegen stimmte. Die Landeshauptstadt hat gerade einmal zehn Prozent der Stimmen in den Gremien.

Dieses Verhältnis deckt schonungslos auf, wie machtlos die Stadt bei der Gestaltung des eigenen Nahverkehrs ist. Ob Kiel dem Klimawandel oder dem sozialen Frieden auf den Straßen mit nahezu kostenlosen Bustickets Vorfahrt gewähren will oder nicht, ist genauso folgenreich, als würde Deutschland ankündigen, bei der nächsten Fußball-WM zu zwölft auflaufen zu wollen. Der Verbund entscheidet, und dort stimmen eben auch Kommunen mit, die offenbar auf die Einnahmen aus dem öffentlichen Nahverkehr nicht so leicht verzichten können wie Kiel – oder es aus Prinzip nicht gut finden, die Allgemeinheit für Busfahrten anderer bezahlen zu lassen. Und das alles ist durchaus legitim.

Kiel hat die Messlatte mit viel Verve hochgelegt. Es wäre der Glaubwürdigkeit zu wünschen, wenn es sie nicht reißt.

