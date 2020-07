Kiel

Ein Corona-Ausbruch in einem Kieler Imbiss, sechs infizierte Mitarbeiter und das ausgerechnet am Hauptbahnhof: Die Sache an sich ist an Brisanz kaum zu überbieten. Hunderte Reisende und Pendler dürften in den vergangenen Tagen dort gegessen haben - und anschließend in alle Teile des Landes weitergefahren sein. Die mögliche Kettenreaktion mag man sich kaum ausdenken.

Viele sind coronamüde geworden

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, was Kiel, aber auch ganz Schleswig-Holstein aus diesem Vorfall lernt - die Gastronomen, die Kommunen und die Menschen selbst. Die Dauerschleife vom „Das-Virus-ist-noch-da“ und die Drohkulisse einer zweiten Infektionswelle haben viele müde und nachlässig gemacht. Dieses Ereignis muss allerdings ein Weckruf sein.

Anzeige

Ja, das Virus ist noch da

Bei allem Verständnis für Gastronomen, die um ihre Existenz bangen, für die Kommunen, die möglichst geräuschlos die - zugegeben aktuell niedrigen - Zahlen von täglichen Neuinfektionen melden, und an die Adresse all der Unbelehrbaren, die jedes Schlupfloch nutzen, um die Maske doch nicht zu tragen oder zumindest die Nase noch oben herausragen zu lassen: Ja, das Virus ist noch da.

Weitere KN+ Artikel

Und die Folgen werden noch viel dramatischer für die Gastronomen, die Finanzhaushalte der Kommunen und uns alle ausfallen, wenn eine zweite Welle zum erneuten Lockdown führt. Deshalb: Halten wir uns alle an die Regeln. Im Betrieb wie im Privaten, vor wie hinter dem Tresen. In Kiel müsste dieser Appell nach solchen Nachrichten auf fruchtbaren Boden fallen.