E. Behn: Tourist-Info ist überflüssig

Bad Bramdstedt

Auch was der Seniorenbeiratsvertreter Bernhard-Michael Domberg den Stadtverordneten mit idyllischen Fotos von Auen und Wanderwegen vorführte, reicht nicht. Es gibt keine Berge, keine historische Altstadt mit lauschigen Gassen, keinen See, kein Meer. Allenfalls Ausflügler, die Kanu oder Rad fahren wollen, lockt die Kleinstadt.

Die im Landesvergleich hohen Übernachtungszahlen sind nur der Statistik geschuldet. Die Reha-Patienten der beiden Bad Bramstedter Kliniken werden dort als Übernachtungsgäste gezählt. Sie kommen, weil der Arzt es ihnen verschrieben hat und nicht aufgrund der bunten Werbeprospekte des Tourismusbüros. Das große Tryp-Hotel Köhlerhof vermarktet sich zu fast 100 Prozent selbst, alle anderen Herbergen in der Stadt können leicht übers Internet gebucht werden – auch dafür braucht es keine Tourist-Info. Die jetzige Lösung, das Tourismusbüro wegen Personalmangels nur zweimal in der Woche für jeweils kurze Zeit zu öffnen, ist allerdings auch kein Weg. Warum wird nicht ein immer wieder beratener, aber nie umgesetzter Vorschlag verwirklicht, den Empfang im Rathaus zu einem Servicebüro auszubauen, in dem es Theaterkarten gibt und Fremde den einen oder anderen Tipp bekommen? Regelmäßige Öffnungszeiten wären damit gewährleistet und die Kosten blieben vertretbar.

Lesen Sie auch: Tourismusbüro bleibt umstritten