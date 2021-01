Kiel

Mit Entsetzen schauen wir nach Hongkong, China und Russland. Wir leiden mit Joshua Wong, der nur deshalb mehr als ein Jahr ins Gefängnis muss, weil er eine Protestaktion organisiert hat. Wir rätseln um Jack Ma, den Gründer des chinesischen Amazon-Pendants Alibaba, der nach seiner öffentlichen Kritik an der Regierung monatelang verschwunden war. Wir fiebern mit Kremlkritiker Alexej Nawalny, der nach seiner Rückkehr nach Russland noch am Flughafen verhaftet wurde – ohne Aussicht auf Freilassung. Drei Fälle, die zeigen, wie es in Ländern zugehen kann, in denen die Redefreiheit und das Recht auf Demonstration vom guten Willen des Staatschefs abhängt.

Dass in Kiel Coronaleugner mit Lautsprechern auf Autos durch die Straßen fahren und die Anwohner mit schwer erträglichen Durchsagen belästigen, ist somit vor allem eins: ein Teil unserer demokratischen Werte, die Stärke unseres Grundgesetzes. Gleichzeitig müssen Polizei und Versammlungsbehörde alles Mögliche dafür tun, sich nicht wie am vorvergangenen Sonntag noch einmal zum Spielball der Demonstranten machen zu lassen. Dass Bürger in Sorge geraten, weil wegen einer schlechten Polizeistrategie der Eindruck entsteht, dass die Durchsagen über Impf-Ängste von der Polizei selbst stammen, muss ein einmaliges Versäumnis bleiben. Und danach sieht es auch aus: Die strikten Auflagen, die den Anmeldern der zweiten und dritten Auto-Demo auferlegt wurden, haben gewirkt. Sie waren das richtige Mittel, rechtsstaatlich und maßvoll.