Da mag sich so mancher Beschäftigte in der Metallindustrie oder einer anderen Branche, die unter Corona leidet und Kurzarbeit verordnet hat, verwundert die Augen reiben: 4,8 Prozent mehr Gehalt für die öffentlichen Beschäftigten, und das mitten in der Krise? Wer soll das bezahlen? Nicht zu Unrecht weisen Ökonomen ja darauf hin, dass irgendwann auch einmal wieder die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Allerdings: Wer will einigen Gruppen von öffentlich Beschäftigten das moralische Recht auf eine Tariferhöhung absprechen, etwa den Schulbusfahrern oder den Krankenschwestern? Die Tarifauseinandersetzung wird noch mit einigem Säbelrasseln geführt werden.

Ein interessantes Argument kommt aber vom Bund der Steuerzahler, eine Organisation, die nicht unbedingt für einen ausgedehnten Staatssektor spricht: Die Corona-Krise und die Tarifverhandlungen haben eigentlich nichts miteinander zu tun, die Krise könne nicht ausschlaggebend dafür sein, was die Beschäftigten verdienen. Vielmehr müsse in den Bereichen, in denen die Gehälter zur Privatwirtschaft auseinanderklaffen, die Gehälter angehoben werden. Dahinter steckt natürlich der drohende Fachkräftemangel.

Das hilft den vielen Beschäftigten im unteren Lohnbereich nicht weiter, und die Überlastung in Krankenhäusern lassen sich so auch nicht beseitigen. Doch besser als eine allgemeine Lohnerhöhung wäre es schon, genauer auf die Arbeitsbedingungen in Berufen abzuzielen, die sich als systemrelevant erwiesen haben.

