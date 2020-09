Schleswig

Im ganzen Land verlassen Modegeschäfte, Postfilialen, Warenhäuser und Bankfilialen die Innenstädte. Und die Lücken, die das von Flensburg bis Lübeck hinterlässt, werden immer seltener gefüllt. Da muss doch etwas geschehen, fragen sich viele Innenstadtbesucher. Denn wenn die Zentren sterben oder nur noch Verwaltungs- und Bürostandorte werden, drohen der gesamten Stadtgesellschaft Probleme.

Dass der Deutsche Städtetag das Problem in den Fokus mit einigen Ansätzen in den Fokus nimmt, kommt gerade noch rechtzeitig. Leerstände etwa sollten nicht zur Verringerung der Grundsteuer für die Eigentümer führen, um Immobilienspekulationen einzudämmen. Aber sollten die Kommunen wirklich Immobilien kaufen dürfen, noch unterstützt mit Geld vom Bund? Ja, in Einzelfällen kann dies sinnvoll sein. Man denke nur an die jahrelangen Leerstände der ehemaligen Hertie-Häuser in Rendsburg oder Schleswig. Diese großen Warenhausimmobilien können zu einem ernsten Problemfall für die Attraktivität einer Stadt werden, wenn sich keine privaten Investoren finden, die dort zügig etwas neues errichten wollen.

Darin liegt eben die Krux: Ist eine Innenstadt nicht attraktiv genug für Immobilieninvestoren, passiert nichts. Deshalb ist die dringende Aufgabe für die Kommunen, die Innenstädte insgesamt schöner und vielfältiger zu machen, mit Gastronomie und Wohnen. Erst wenn das nichts nutzt, sollten sie auch in die Lage versetzt werden, einzelne Immobilien zu kaufen, um sie zu entwickeln.