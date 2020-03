Hanauer: Fahrer verdienen Unterstützung

In der Corona-Krise müssen einige Menschen mehr Lasten schultern als andere. Fast jedem ist bewusst, was Mediziner, Pflegepersonal oder Feuerwehrleute, um nur einige zu nennen, täglich leisten. Doch die Sorgen der Berufskraftfahrer liegen im Verborgenen. Dabei kommt kaum jemand so viel herum wie sie, auf langen Touren zu Kunden im In- und Ausland, weit weg von ihren Familien.

Sie brauchen Schutzausrüstung außerhalb des Fahrerhauses, Versorgung an den Rastplätzen und in den Warteschlangen. Wie kann man ihnen warmes Essen verwehren und sogar die WC-Räume absperren?

Ihren Chefs geht es nicht viel besser: Die Lockerung des sogenannten Kabotageverbots wirkt wie ein Schnellschuss aus dem Bundesverkehrsministerium. Das könnte unliebsame ausländische Konkurrenz anlocken, die lukrative Fuhren lieber in Deutschland macht, anstatt im Heimatland zu fahren. Sinnvoller wäre ein Pool gewesen, um die Ladung zwischen Firmen, die überlastet sind, und solchen, die kaum Fracht haben, aufzuteilen.

Denn es ist völlig klar: Ohne das Transportgewerbe funktioniert die angeschlagene Wirtschaft nicht mehr. Schnell würden noch mehr Betriebe stillstehen, Supermarktregale seltener aufgefüllt werden. Die Bahn ist im Güterverkehr in Schleswig-Holstein nur eine kleine Alternative, sie hat zu viele Kapazitäten abgebaut. Und selbst wenn: Die letzten Kilometer muss immer noch der Lkw zurücklegen. Deshalb sollten wir sie nicht vergessen: Die Kapitäne der Landstraße haben es verdient, dass wir ihnen helfen, wo es geht.

