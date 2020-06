F. Hanauer: Fischer werden abgespeist

Kiel

Weil das Fischen in den Windparks verboten wird, verlieren sie jedes Anrecht auf Entschädigung. Die Windparkbetreiber, die sich anschicken, große Flächen in Nord- und Ostsee zu bebauen, sparen so schlicht Kosten. Es macht die Lage nicht besser, dass man in Berlin der Ansicht ist, dass eine Windpark-Entschädigung für Fischer auch europaweit ein Novum wäre.

830 Menschen sind haupt- oder nebenberuflich noch Fischer in Schleswig-Holstein, dazu kommen ihre Kollegen aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Mag sein, dass die Energiewende ihren Preis hat. Man kann dies auch Strukturwandel nennen, der nun einmal passiert. Und auch an Land haben die Windkraftanlagen nicht nur Freunde. Der Strom kam früher punktuell aus Kraftwerken, während heute eine große Fläche verbraucht werden muss, um die regenerativen Energien zu gewinnen. Das wird sich nicht verhindern lassen, wenn wir die Energiewende wollen.

Berufsgruppe der Fischer nicht benachteiligen

Doch es darf nicht sein, dass eine komplette Berufsgruppe dabei benachteiligt wird. Für die Fischer sollten Maßnahmen in Betracht gezogen werden, von Entschädigungen bis zu Genehmigungen für das Fischen im Windpark. Das sind wir diesem traditionsreichen Handwerk schuldig, gerade hier im Norden an der Küste.