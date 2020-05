F. Hanauer: Talfahrt geht weiter

Kiel

Die Auswirkungen der Corona-Krise schienen sich doch abzumildern. Gibt es im Tourismus und in der Gastronomie nicht Lockerungen, kann man nicht auch wieder einkaufen gehen? Ja, wenn man die Lage aus Sicht der Konsumenten betrachtet. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille, denn weder im Handel noch in der Gastronomie sind Bomben-Umsätze zu erwarten.

Der Sparkassen- und Giroverband warnt nun mit deutlichen Worten: Mit einer massiven Zunahme von Firmeninsolvenzen in allen Bereichen müsse gerechnet werden und mit einer schweren Rezession. So deutliche Worte waren vonseiten der Kreditinstitute bislang nicht zu hören.

In der Industrie geht es abwärts

Das gilt leider auch für eine bisher so starke Säule der Wirtschaft, für die Industriebetriebe. Viele ihrer Lieferketten sind beschädigt, viele Absatzmärkte zusammengebrochen. Deshalb geht es dort nicht aufwärts, sondern noch weiter abwärts. Diese düstere Erwartung kommt von den Unternehmen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie selbst. Sie rechnen damit, dass die „Arbeitsplatzeffekte“ im September am stärksten werden – im Klartext: Erst in vier Monaten wird es zu den meisten Entlassungen kommen.

Ein Lichtstreif am dunklen Horizont mag sein, dass Schleswig-Holstein vergleichsweise viele gefragte Unternehmen in der Medizintechnik hat, aber wenige Automobilzulieferer. In der Konsequenz heißt das: Die Milliarden, die jetzt schon in Hilfsprogramme fließen, werden wohl nicht ausreichen – solange die Talfahrt weitergeht, werden auch Konjunkturprogramme benötigt.