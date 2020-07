Kiel

Was genau im Herbst passieren wird, lässt sich schwer abschätzen. Doch die Zeichen stehen auf Sturm, wenn man Meldungen aus der Wirtschaft zusammenzählt: Kurzarbeit ist in vielen Betrieben noch auf dem Vormarsch, in der Industrie gibt es Prognosen über Arbeitskräfteabbau, viele Gastronomen und Hoteliers kämpfen hart.

Auch wenn sich einzelne Wirtschaftsforscher verhalten positiv äußern, ist Vorsicht geboten, die Banken rechnen mit massiven Kreditausfällen - manche erklären offen, dass sie ihre Risikovorsorge gehörig aufgestockt haben. Doch kaum einer in den Kreditinstituten wird ernsthaft davon ausgehen, dass der Herbst ohne Blessuren vorbeiziehen könnte.

Deshalb ist die Überlegung, die Insolvenzbremse zu verlängern, richtig - das Wirtschaftsministerium hat sich zu diesem Schritt bekannt. Natürlich ist das mit Risiken verbunden, doch man muss sich eingestehen, dass es bei uns im Norden zum Beispiel in der Reisebranche und im Tourismus viele Firmen gibt, die in die Normalität zurückkehren könnten, wenn man ihnen nur etwas mehr Zeit geben würde.

Im Lehrbuch steht eine Verlängerung der Insolvenzbremse nicht, viele Ökonomen schätzen sie eher als schädlich ein. Denn es könnten ja Firmen künstlich am Leben erhalten werden. Nun, dafür hat vor der Krise auch der jahrelange Nullzins schon gesorgt. Im Lehrbuch steht aber auch eine weltweite Corona-Krise nicht. Möglichst viele Firmen und Arbeitsplätze zu erhalten, wäre die beste Hilfe auch für die gebeutelte Gesellschaft.