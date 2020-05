Florian Hanauer zur Kurzarbeit

Kiel

Die Corona-Krise fordert Opfer auf dem Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenzahlen schnellen jetzt in die Höhe. Doch wer nun die schlimmste Krise seit Jahrzehnten sieht, wird zumindest von der erstaunlich coolen Chefin der Regionaldirektion für Arbeit belehrt: Nein, dramatisch würde sie die Lage nicht nennen, sagt Margit Haupt-Koopmann, da habe sie Schlimmeres erlebt, etwa nach der Wende. Das ist eine bemerkenswerte Aussage in einer Zeit, in der wir uns täglich im „So schlimm war es noch nie“-Modus bewegen.

Natürlich kennt die Arbeitsmarktexpertin ihre Datengrundlage für Schleswig-Holstein und die Nachbarländer. Und da macht es Hoffnung, dass die überwiegende Zahl der Firmen die Krise als vorübergehend einschätzt: Sie entlassen ihre Beschäftigten nicht, sondern schicken sie meist in Kurzarbeit. Das ist kein schönes Los, weil es mit herben Einkommensverlusten einhergeht. Aber es ist eine Perspektive - noch jedenfalls.

Anzeige

Leider gilt das nicht für jeden Arbeitnehmer. Hilfskräfte werden jetzt sehr wohl entlassen, ganz gleich, ob sie im krisengebeutelten Handel, in der Gastronomie oder im Tourismus arbeiten. Die Krise dürfe nicht dafür herhalten, Arbeitsplätze abzubauen, forderte der DGB zum Maifeiertag.

Weitere KN+ Artikel

Das stimmt zunächst: Solange die Unternehmen ihr Personal halten können, sollten sie das tun. Wenn dafür die Kurzarbeiterzahlen weiter steigen, ist das immer noch besser, als wenn die Arbeitslosenquote stark anzieht - und die Lage wirklich sehr dramatisch wird.