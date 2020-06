F. Hanauer: Es fehlte an vielem

Kiel

Wenn ein großes Unternehmen in Schleswig-Holstein seinen Standort komplett schließt, muss man genauer hinsehen. Erst recht, wenn 125 Menschen in Eckernförde ihren Arbeitsplatz verlieren. Gewiss, die Mitarbeiter von Sig Sauer sind gefragte Facharbeiter, die in großen Industriebetrieben rasch eine Anstellung finden sollten. Normalerweise, denn wir befinden uns noch immer in der Corona-Krise, die ihre vollen Auswirkungen auf die Industrie noch nicht erreicht hat.

Aber hatte das Land das Unternehmen nicht unterstützt, durch Investitionen in die Beschussstelle, die auch Sig Sauer nutzt, durch den Großauftrag für die Polizei mit MCX-Sturmgewehren? Doch, aber das reichte nicht aus. Die Eckernförder konnten ihr Produkt nicht ausreichend vermarkten.

Exporte nach Kolumbien und Mexiko

Der Branche weht insgesamt politisch ein scharfer Wind mit strengen Exportbeschränkungen ins Gesicht. Diese Probleme wird Sig Sauer in den USA weniger haben. Natürlich kann das keinesfalls eine Entschuldigung für unrechtmäßige Exportgeschäfte sein. Bemerkenswert ist aber, dass auch zwei andere deutschen Waffenhersteller im Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen standen – wegen Exporten nach Kolumbien und Mexiko.

Am Ende war es eine Kombination aus mangelndem Absatz auf den Heimatmärkten, selbst gemachten Fehler bei den Produkten sowie mangelnder politischer Rückendeckung – und schließlich Standortbedingungen, die außerhalb Europas schlicht günstiger sind.

Das Schlagwort von "german free"

Das mag eine bittere Erkenntnis sein, aber eben auch die Folge politischer Beschränkungen, die so gewollt sind. Wer sinkende Rüstungsexperte will, muss mit diesen Entscheidungen leben. Eine Konversion zu Sportwaffen hat nicht funktioniert. Pikant: „German free“ lautet ein Marketingspruch, der in der wehrtechnischen Industrie tatsächlich die Runde macht. Keine deutsche Beteiligung, weniger Probleme, bedeutet das.

Zuerst gehen die Kleinen. Auch wenn die Unterstützung bei den großen Industrieunternehmen, Stichwort Marineschiffbau, ungleich größer ist als bei Sig Sauer, bleibt für den Industriestandort Schleswig-Holstein zu hoffen, dass dies ein Einzelfall bleibt.