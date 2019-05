Kiel

Der Anblick der neuen Generation von Kreuzfahrtschiffen im Kieler Hafen ist beeindruckend und erschreckend zugleich. Wenn sich die Kolosse in Bewegung setzen, haben sie mehr Ähnlichkeiten mit schwimmenden Häuserblöcken als mit Schiffen. Aber: Kreuzfahrtschiffe werden schon lange nicht mehr um der Eleganz willen gebaut. Die neue Generation soll wirtschaftlich effizient, ökologisch so sauber wie möglich und für die Häfen der Welt verträglich sein. Bilder von Giganten in der Lagune von Venedig sind schockierend. Doch sieht die Lage in Kiel mit seinem breiten Hafen anders aus.

Viele vergessen, dass auf dem Höhepunkt der "Butterfahrten" im Jahr 1994 über 2,3 Millionen Passagiere gezählt wurden, ein Niveau, dass Kiel noch nicht wieder erreicht hat. Auch damals gab es mahnende Stimmen, wenn Straßen rund um den Hafen zugeparkt waren oder Gruppen von angetrunkenen Tagesgästen durch die Stadt zogen.

Die heutigen Kreuzfahrer sind wesentlich gesitteter unterwegs. Und sie bescheren im Gegensatz zu den Butterfahrern der Stadt und dem Umland einigen Umsatz. Untersuchungen zeigen, dass die Passagiere und Crewmitglieder der Kreuzfahrtschiffe 15 Millionen Euro pro Jahr in Kiel ausgeben. Für das weitere Wachstum der Kreuzfahrt muss auch in Kiel noch einiges getan werden. Auch wenn Kreuzfahrtschiffe heute in der Seefahrt beim Umwelt- und Arbeitsschutz Vorreiter sind, muss der ökologische Fußabdruck der Schiffe noch weiter reduziert werden. Aber auch hier tut sich einiges.