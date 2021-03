Kiel-Holtenau

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal sinken die Unfallzahlen. 2015 erfasste die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung 75 Havarien auf der Wasserstraße. 2019 waren es nur noch 17. Lotsen und Kanalsteurer machen einen guten Job.

Dennoch bleibt immer ein Restrisiko in der Technik an Bord. Gegen Maschinenausfälle gibt es wenig Schutz. Umso wichtiger sind deshalb Reserve-Tore für die Schleusen. Doch hier ist Sand im Getriebe der Schifffahrtsverwaltung des Bundesverkehrsministers. Ein Beispiel: Im August hat der Frachter „Else“ ein Schleusentor in Kiel beschädigt. Seitdem gibt es kein Reservetor in Holtenau mehr. Wer aber fieberhafte Reparaturtätigkeit erwartet hat, wird enttäuscht. Das „Else“-Tor wurde noch nicht einmal ausgeschrieben.

Dabei sind Schleusentore kein Hexenwerk, sondern normaler Stahlbau – eine Kernkompetenz der deutschen Werften. Die Werften würden lieber heute als morgen dieses Tor reparieren, wenn sie von der Schifffahrtsveraltung den Auftrag dazu bekämen.