Mit Einschränkungen im Leben will Schleswig-Holstein die Coronavirus-Ausbreitung eindämmen: Kitas und Schulen schließen, Veranstaltungen sind untersagt, in Restaurants gelten Mindestabstände. In einem Gastbeitrag plädiert Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für Zusammenhalt und Verständnis.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)