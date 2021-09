Gettorf

Leider haben weder am ersten Workshop des Fußverkehrschecks noch an der ausführlichen Begehung nicht viele Gettorfer teilgenommen. Mit jeweils rund zehn bis zwölf Personen ist der Kreis überschaubar. Die, die da waren, haben umso akribischer gearbeitet.

Zwar wurden altbekannte neuralgische Punkte benannt. Neu ist aber: Das, was Radfahrer und Fußgänger aktuell am meisten schmerzt, wird gemeinsam und dabei aus verschiedenen Perspektiven unter die Lupe genommen. Das soll als Vorarbeit für das Mobilitätskonzept, das sich Gettorf im Rahmen der Ortsentwicklung vorgenommen hat, dienen.

Gleichwohl dürften längst nicht alle Gefahrenquellen, die jetzt festgehalten wurden, in absehbarer Zeit zu beseitigen sein. Ein großer Teil der Geh- und Radwege, vor allem die in Nachhinein kombinierten Strecken, stammen aus Zeiten, in denen der Autoverkehr Vorrang hatte und dabei erheblich geringer als heute war. Zudem hatte Gettorf damals weniger Einwohner und kleinere Schulen. Die Menschen waren weniger mobil.

Genau genommen müsste man mit Blick auf die angestrebte Klimaneutralität und das Zurückfahren des motorisierten Individualverkehrs Verkehrswege vollkommen neu planen - nicht nur in Gettorf. Diese Chance ist bei der alten Ortsdurchfahrt gegeben. Auch die Veloroute rund um Gettorf wäre mit etwas Aufwand machbar. An anderen Stellen wird es vorerst bei unbefriedigenden Kompromissen bleiben. Fußverkehrsteilnehmer müssen noch lange Geduld haben.